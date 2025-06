Cobolli-Zverev diretta Halle, segui i quarti di tennis oggi

Tenere alto l'onore dell'Italia il giorno dopo l'eliminazione a sorpresa di Jannik Sinner . Ma sarebbe riduttivo per Flavio Cobolli limitare la sfida a Zverev , che gioca in casa sull'erba di Halle, solo a questo. Il tennista azzurro, a suon di rimonte e partite spettacolari, si è conquistato il diritto di sfidare alla pari il campione tedesco e lo fa, forse, anche con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. Di seguito, dal prepartita all'ultimo punto, la cronaca della partita in tempo reale.

14:19

Flavio parte benissimo: 1-0

Stavolta Cobolli parte benissimo e va subito 1-0 senza sbagliare nulla

14:16

Cobolli-Zverev, si riparte: via al secondo set

Flavio al servizio, riparte il secondo set

14:14

+++ A Zverev il primo set 6-4 +++

Sul set point Zverev sbaglia e regala a Cobolli il 40 pari. Poi però il tedesco insiste e si procura, al servizio, un altro set point. E con un ace non sbaglia e chiude il set. Dopo 47' Zverev porta a casa il primo set, quindi, 6-4

14:08

Bravo e coraggioso Cobolli, è 5-4

Bravo e coraggioso Cobolli che, con tanto di Ace finale, va sul 4-5 e resta dentro il set. Adesso servizio a Zverev: tocca a lui provare a chiudere subito il set

14:04

Cobolli-Zverev 3-5 nel primo set

Il tedesco continua a tirare fucilate e si porta sul 5-3 nei confronti dell'azzurro che ora serve per restare nel set

13:57

Zverev va sul 4-2

In questo game non c'è stato niente da fare: Zverev non ha sbagliato niente e si è portato sul 4-2. Dritti e rovescilungolinea, palle perfette: il tedesco non ha lasciato a Flavio neppure le briciole

13:54

Cobolli c'è e va 3-2

Bella risposta di Cobolli che si porta sul 3-2 approfittando anche di uno Zverev non ludicissimo nelle scelte (stranamente, rovesci compresi)

13:50

Zverev, sei palle break

Sei palla break di Zverev. E pensa che il tedesco non si sente in formissima, fa anche un saltino per un dolore alla caviglia. Cobolli, in questo momento, non riesce a metterlo in difficoltà

13:49

Zverev non benissimo, ma che scambio con Cobolli

Cobolli reagisce, è meno sulle gambe rispetto all'inizio e al tempo di uno scambio lunghissimo lui e Zverev vanno 40-40. Il tedesco fa segno al papà di non stare benissimo eppure si porta di nuovo avanti e va 3-1

13:41

Cobolli si porta sul 2-1

Zverev annulla tre palle break, ma poi l'azzurro recupera da 15-30 e si prende il game

13:39

Il pubblico applaude Zverev

Accolto da un grande applauso, il tennista riprende il match contro Cobolli ma non sembra in grande forma fisica nonostante il punteggio favorevole di 2-0

13:37

Zverev rientra in campo

Torna sull'erba il tennista tedesco: sembra sia passato il momento di urgenza fisiologica

13:35

+++ Paura per Zverev, rientra all'improvviso negli spogliatoi +++

Paura per Zverev, che lascia la racchetta e rientra subito negli spogliatoi. Non si capisce cosa abbia, c'è chi dice fastidi di stomaco e chi invece ginocchio. Cobolli si siede in panchina, attimi di tensione

13:33

Che missili di Zverev

Cobolli va sul 40-0, pronto a fare il controbreak, ma Zverev tira tre prime che sembrano missili e va sul 40 pari. Quando entra così il tedesco è veramente imprendibile

13:29

Parte bene Zverev, subito 1-0

Parte bene Zverev: break eva subito 1-0 al termine di un paio di scambi di ottima qualità

13:26

+++ Si parte, serve per primo Cobolli contro Zverev +++

Si parte, inizia a servire Cobolli che però sbaglia una palla corta e Zverev va sul 15-0. Flavio poi recupera sul 15 pari

13:22

Cobolli e Zverev in campo per il riscaldamento

Cobolli, in bianco, e Zverev, in consueta maglietta fluo, sono in campo per il riscaldamento. Chi vince affronta Medvedev in semifinale

13:07

Vince Medvedev, tra poco la sfida tra Cobolli e Zverev

Medvedev batte Michelsen, tra una decina di minuti quindi via alla sfida tra Cobolli e Zverev

12:54

Quando inizia Cobolli-Zverev a Halle

La sfida tra Cobolli e Zverev inizierà al termine della partita tra Medvedev e Michelsen. Al momento Medvedev ha vinto il primo set 6-4 e conduce 4-2 il secondo

12:45

Zverev testa di serie numero 2

Uscito Sinner, è la testa di serie numero 2 Zverev il grande favorito per la vittoria a Halle

12:30

Zverev, Cobolli e la freddezza al tie break

Se Zverev vuole agevolmente andare in semifinale deve evitare il tie break. O almeno provarci. Cobolli, infatti, ha vinto 10 delle ultime 12 partite terminate al tie-break decisivo (e pure 10 degli ultimi 12 tie-break disputati). Numeri importanti, che denotano grande lucidità e freddezza da parte dell'azzurro

12:27

Per Cobolli caccia alla prima semifinale in carriera a Halle

Per Cobolli, se passasse il turno, sarebbe la prima semifinale in carriera a Halle. Il romano (ma nato a Firenze) attualmente è numero 24 del ranking

12:10

Zverev: "Con Cobolli sarà diverso rispetto a Parigi"

"Contro Cobolli qui sarà diverso rispetto al Roland Garros. Erba e terra battuta sono superfici completamente diverse. Penso che Cobolli sia un grande giocatore, è molto giovane e migliora sempre di più settimana dopo settimana. E poi è davvero divertente e mi piace passare del tempo con lui. Spero sia un match divertente e vediamo che cosa succederà": così Zverev a Sky prima del match contro Flavio

12:06

Cobolli unico italiano rimasto a Halle, la domanda su Sinner

Cobolli è l'unico italiano rimasto in gara ad Halle, per cui la domanda che tutti si fanno è: ma che è successo a Sinner? Come sta in vista di Wimbledon? Jannik ha detto di aver solo bisogno di qualche giorno di riposo, Cobolli ha scherzato con lui prima della sconfitta di ieri e il video è diventato virale

11:56

Cobolli e la sofferta partita contro Shapovalov

Cobolli ha invece eliminato Shapovalov con parecchie sofferenze, tanto che quando ha esultato si è lasciato andare con la vena di fuori alla "De Rossi"

11:54

I precedenti tra Zverev e Cobolli

Un solo precedente tra Zverev e Cobolli, anche recente: i due si sono affrontati sulla terra rossa di Parigi, durante l'ultimo Roland Garros, ed ha avuto la meglio il tedesco in tre set

11:52

Zverev, ancora l'Italia

Zverev ritrova un italiano dopo aver eliminato agli ottavi Sonego al termine di una maratona lunghissima. Una beffa, per l'azzurro, ma forse una speranza per Cobolli che spera di approfittare di un po' di stanchezza da parte del tedesco

11:51

Cobolli sfida Zverev, alle 13 in campo

Alle 13 in campo la sfida valida per i quarti di finale di Halle tra Cobolli e Zverev

Halle, Germania