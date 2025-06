Sabalenka ricorda l'allenamento con Sinner: "Dieci minuti e..."

Dopo le deludenti sconfitte in finale all'Australian Open e al Roland Garros, Aryna Sabalenka andrà a caccia del primo Slam stagionale sui prati di Wimbledon . Lo farà da favorita e con un paio di allenamenti speciali alle spalle. Nella settimana che precede l'inizio del torneo, la numero uno al mondo ha infatti avuto l'opportunità di allenarsi sia con Jannik Sinner che con Novak Djokovic , due tennisti che non hanno bisogno di presentazioni. La bielorussa ha raccontato proprio le sensazioni che ha provato quando ha potuto condividere il campo con i due, partendo da Nole: " Allenarsi con Djokovic non è una cosa che tutti riescono a fare . Lui è il migliore ed è stato incredibile ricevere dei consigli sinceri. Abbiamo chiacchierato parecchio, all'incirca per una mezz'ora, ad esempio delle cose che mi mettono un po' in difficoltà. Sono davvero grata dei suoi consigli e di aver potuto sentire la sua opinione. Mi sarebbe piaciuto ascoltarlo per quattro ore, ma entrambi abbiamo degli impegni".

Sabalenka racconta l'allenamento con Sinner

"Ho scambiato un paio di colpi anche con Jannik. Abbiamo palleggiato per dieci minuti ed è stato fantastico, ma ero esausta. Da un tennista del suo calibro si può imparare tanto e lo stesso vale per Djokovic. È come giocare a un altro livello". Questo il commento di Aryna Sabalenka, che si è decisamente goduta il tempo trascorso in campo con Sinner e Nole. La bielorussa debutterà lunedì contro la qualificata Branstine, ma durante il Media Day ha parlato soprattutto del rapporto con Coco Gauff e delle dichiarazioni rilasciate al termine della finale del Roland Garros: "Non avevo alcuna intenzione di offenderla, anzi le ho subito mandato un messaggio per scusarmi. Ero arrabbiata con me stessa e mi sono lasciata sopraffare dalle emozioni. Siamo amiche e mi fa piacere che non se la sia presa".