Il fratello di Zverev bacchetta Sascha: "Lui depresso? Più dura per i bimbi in Africa che per un tennista a Wimbledon!"

La ricetta di Mischa: "Guardare le cose con altri occhi"

Finito in buco, svuotato e senza motivazioni dopo la prematura eliminazione da Wimbledon per mano di Rinderknech, Alexander Zverev era stato in qualche modo consolato dalle parole di Alcaraz ("Ci sono passato, deve ritrovare l'equilibrio") e Rublev ("Il tennis è solo l'innesco di un malessere più ampio"), poi era arrivato il sentito messaggio di Sabalenka, che lo aveva invitato a parlarne in famiglia. Un suggerimento venuto dal cuore, ma che oggi suona paradossale, vista la reazione di Mischa Zverev, fratello maggiore di Sascha ed ex tennista, che minimizza i problemi di Alexander e lo bacchetta: "La vita è dura, certo, ma ci sono milioni di persone che la vivono ogni giorno. Penso sia molto più difficile per i bambini che crescono in Africa, rispetto ad un tennista che partecipa a Wimbledon. Da quando sono diventato padre vedo le cose con altri occhi e Alexander deve imparare a fare lo stesso, cambiando la prospettiva".

Le rassicurazioni: "Sta bene, è solo triste e deluso"

Lo stesso Mischa poi rassicura tutti sulle condizioni psicologiche del fratello: "È solamente triste e deluso dopo l'eliminazione, fa parte del gioco, ma posso dirvi che sta bene. Non è come quando si ruppe la caviglia, lì si che è stata dura. Ci ho parlato in questi giorni e abbiamo anche scherzato, queste frasi sulla depressione è la prima volte che le sento da parte sua".