Sinner e il ringraziamento speciale al fratello che fa ridere tutti: "Oggi è qui perché..."

Al termine della finale persa con Carlos Alcaraz a Roma , Jannik Sinner riuscì a ritrovare il sorriso, scherzando sull'assenza del fratello. “So che ci sono tanti amici miei qui - disse Jannik - grazie per essere venuti, grazie alla mia famiglia e un grazie speciale a mio fratello che piuttosto che essere qui è a Imola a vedere la Formula Uno”. Una battuta che servì a rompere la tensione e che fu accolta dalle risate del pubblico presente sul centrale.

Sinner e la battuta sul fratello

Oggi, dopo il successo su Alcaraz, che gli ha consentito di portare a casa il torneo di Wimbledon, Sinner è tornato sull'argomento, tirando nuovamente in ballo il fratello. "E' stato bellissimo. Vincere questa sfida mi ha regalato una sensazione speciale: ci sono i miei genitori, mio fratello, il mio team. Ringrazio mio fratello perché è qui, ma so che c’era solo perché non c’erano gare di Formula 1". Anche stavolta, le sue parole sono state accompagnate da risate e applausi del pubblico.