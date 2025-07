Jabeur si ferma: "Mi serve una pausa dal tennis". Ecco il motivo

Jabeur si ferma: "È il momento di fare un passo indietro"

A fine giugno Jabeur ha dovuto ritirarsi al primo turno a Wimbledon. Ora, tramite un post su Instagram, ha annunciato di fare un passo indietro: "Negli ultimi due anni mi sono impegnata al massimo, lottando contro gli infortuni e affrontando molte altre sfide. Ma nel profondo è da un po’ di tempo che non mi sento veramente felice sul campo. Il tennis è uno sport bellissimo, ma in questo momento sento che è giunto il momento di fare un passo indietro e mettere finalmente me stessa al primo posto: per respirare, per guarire e per riscoprire la gioia di vivere semplicemente. Grazie a tutti i miei fan per la comprensione. Il vostro sostegno e il vostro affetto significano molto per me. Li porterò sempre con me. Anche se sarò lontana dal campo, continuerò a rimanere vicina e in contatto con voi in modi diversi, e condividerò questo viaggio con tutti voi".