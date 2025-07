Sinner campione a Wimbledon: un tifoso celebra il trionfo con un tatuaggio sul braccio!

Il tatuaggio di Andrea sul trionfo di Sinner a Wimbledon: "Mi sono commosso"

Il 48enne di Velletri ha pensato di riprodurre sul suo braccio un "qualcosa di iconico" che, al contempo, non fosse banale: "Abbiamo escluso Jannik con le braccia al cielo" spiega Andrea, puntando su un'immagine "più umana ed emozionale e rappresenta il momento in cui probabilmente Sinner realizza che cosa abbia combinato": il risultato finale del lavoro è ispirato al momento in cui Jannik si inginocchia a testa bassa a fine partita, con accanto il prestigioso trofeo: "Io mi sono commosso... Purtroppo in passato, da giocatore e amante del tennis, mi potevo esaltare praticamente solo per vittorie di campioni stranieri, adesso invece abbiamo il numero uno, è emozionante e straordinario. Sinner, che è anche un bravo ragazzo, il miglior ambasciatore che potessimo avere, ci ha liberato da decine di anni di frustrazione. Per me è un predestinato, lo vedremo ancora a lungo”.