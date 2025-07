Il tennis italiano festeggia un altro record: sette azzurri in top 50!

In attesa della finale di Hopman Cup tra Italia e Canada a Bari, per il tennis azzurro è già stata una domenica da incorniciare. Luciano Darderi ha infatti sconfitto in tre set l'olandese De Jong e si è laureato campione dell'ATP 250 di Bastad. Per l'italo-argentino si tratta del secondo titolo stagionale dopo quello di Marrakech e del terzo in carriera dopo quello di Cordoba del 2024. Ciò che accomuna questi tre successi è che sono arrivati su terra rossa, superficie preferita da Darderi. Già certo di tornare in top 50 a prescindere da come sarebbe andata la finale, Darderi ha guadagnato un altro paio di posizioni nel ranking ATP, portandosi al numero 46. Così facendo si è aggiunto alla festa del tennis italiano, che a partire da lunedì 21 luglio eguaglierà un primato particolare.