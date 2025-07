Sinner, Djokovic e Draper si ritirano da Toronto. Alcaraz in dubbio: tutti gli scenari e cosa succede alla classifica

Il successo a sorpresa di Alexei Popyrin nel 2024 in occasione del Masters 1000 del Canada rischia di non rimanere un caso isolato. A una settimana dall'inizio della Rogers Cup 2025, che quest'anno fa tappa a Toronto per il torneo maschile (e a Montreal per quello femminile), sono arrivati una serie di ritiri illustri. Hanno dato forfait il numero uno al mondo Jannik Sinner - che dopo il trionfo a Wimbledon si è concesso una settimana di vacanza in Sardegna -, Jack Draper - fermato da un infortunio al braccio sinistro - e Novak Djokovic - che non gioca in Canada dal lontano 2018, tornando direttamente a Cincinnati dopo l'erba. Come se non bastasse, è in dubbio anche la presenza di Carlos Alcaraz, a sua volta in vacanza - a Cadice, in Spagna - dopo le due intense settimane sui prati londinesi. Di conseguenza si preannuncia un torneo estremamente aperto, con Zverev e Fritz favoriti (ma solo per una questione di classifica), e quindi con tante possibili ripercussioni sul ranking ATP.