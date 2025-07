Bertolucci durissimo sugli haters di Sinner: "Chi lo critica per Toronto non capisce..."

Bertolucci difende Sinner: "Deve essere al top per gli Us Open"

Durante l'intervista Bertolucci ha poi spiegato perché la scelta di Sinner non partecipare al prossimo torneo è stata corretta: "Non può assolutamente permettersi di non essere al top per gli Us Open. È normale e anche logico che dopo Wimbledon si sia preso una settimana di pausa, ora avrà dieci giorni di allenamenti ad alto livello e poi andrà a Cincinnati. Sta adottando una strategia corretta e condivisibile. Chi non capisce questa cosa e si preoccupa perché perde 200 punti in classifica significa che non conosce le regole del tennis”. Nel suo discorso il commentatore televisivo ha poi sottolineato l'importanza per i tennisti di mantenere un certo equilibrio per tutta la stagione: “È vitale. Non puoi spingere al massimo tutte le settimane, ogni torneo. Non esiste. Gli obiettivi per un giocatore come Sinner sono gli Slam e basta. I successi nei Master 1000 vanno presi con grande piacere, ma ormai questi sono quasi tornei d’allenamento per gli Slam”, ha spiegato Bertolucci.