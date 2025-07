Darderi-Taberner diretta Atp Umago: segui la finale LIVE

Reduce dal trionfo di Bastad, Luciano Darderi è pronto a giocarsi un altro titolo ATP 250, questa volta ad Umago, in Croazia. L'italo-argentino sta vivendo un momento di grande forma, con una striscia di otto vittorie consecutive e ad un successo da una clamorosa doppietta, che lo proietterebbe al numero 35 del Ranking Atp. Avversario di giornata sarà un esperto terraiolo, lo spagnolo Carlos Taberner, che ha impressionato in semifinale, spazzando via per 6-1, 6-2 il bosniaco Dzumhur. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti LIVE sul sito del Corriere dello Sport.