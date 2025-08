Sorteggio Cincinnati diretta: scopri gli avversari di Sinner, Musetti, Cobolli e Paolini

È il giorno del sorteggio aper il settimodella stagione, torneo apripista per gli. Tutto pronto in Ohio per accogliere nuovamente in campo, che hanno optato per una corroborante pausa dopo la finale di Wimbledon vinta dall'italiano, saltando gli appuntamenti canadesi di Montreal e soprattutto di Toronto. Non solo Jannik però, perché la composizione del tabellone principale del torneo Atp riguarderà tanti altri azzurri e azzurre, in particolare c'è grande attesa anche per, tutte teste di serie, e per, impegnata nel torneo in versione Wta.e tutti gli aggiornamenti.

21:45

I possibili quarti sono tutto un programma: derby Sinner-Musetti?

Effettuato il sorteggio e delineati i possibili accoppiamenti, che proporrebbero dei quarti di finale di tutto rispetto: Sinner potrebbe trovare Musetti, mentre gli altri accoppiamenti vedrebbero potenzialmente le sfide tra Frtiz e Rune, tra Shelton e Zverev e tra De Minaur ed Alcaraz.

21:26

Quanto guadagnerebbe Sinner da Cincinnati

Cincinnati rappresenta anche un'occasione di guadagno per Jannik Sinner, cui solamente la partecipazione al torneo garantisce 35.260 dollari. La qualificazione al terzo turno assicurerebbe 60.400 dollari, l’approdo agli ottavi di finale verrebbe supportato da un assegno di 103.225 dollari, l’accesso ai quarti finale verrebbe premiato con 189.075 dollari, l’ingresso in semifinale garantirebbe 332.160 dollari, mentre giocare la finale permetterebbe di portarsi a casa 597.890 dollari, ma in caso di vittoria 1,124 milioni di dollari.

21:13

Cocciaretto e Trevisan già fuori dal tabellone femminile

L'Italia perde già due potenziali protagoniste del Wta di Cincinnati: niete da fare per Trevisan e Cocciaretto, eliminate rispettivamente da Sierra, per 6-3 6-4, e da Hon, con un doppio 6-4.

20:55

Sinner primo anche nel Ranking UTR

Non tutti lo conoscono, ma il Ranking UTR è forse la classifica più fedele del tennis in tempo reale: la graduatoria si basa infatti sul valore dei rivali, sull'importanza dei tornei e sul peso dei punteggi nelle singole partite. Ad ogni modo, Sinner comanda anche qui, ancora davanti ad Alcaraz e a Djokovic, terzo a sorpresa al posto del titolare del Rankin Atp Zverev, che invece è addirittura nono in queta speciale classifica.

20:44

Niente punti in palio: Sinner gioca per difendere il primato

Paradossale per certi versi la situazione di Sinner in termini di Ranking Atp: essendo campione in carica, infatti, il numero 1 del mondo giocherà per confermarsi e non perdere nessun punto rispetto ai 1000 che dovrà difendere. Ogni altro risultato diverso dalla vittoria finale andrà invece ad erodere il vantaggio del leader della classifica mondiale.

20:34

Non solo Jannik: c'è tennis oltre Sinner

A Cincinnati non c'è solamente il ritorno in campo di Jannik Sinner: sono tanti i nomi in lizza nel Masters 1000, sia in campo maschile che femminile, da Musetti a Cobolli a Sonego, passando per Nardi e Gigante, oltre a Jasmine Paolini, Cocciaretto e Trevisan.

20:24

Sinner rilassato alla vigilia di Cincinnati

È uno Jannik Sinner estremamente rilassato quello che si è presentato a Cincinnati per difendere il titolo. Il numero 1 del Mondo si allena già da qualche giorno ed è pronto al debutto. Meno positivi, paradossalmente, i momenti di relax: la sconfitta a calcio-tennis è indigesta. LEGGI QUI

20:14

Per la prima volta cinque italiani tra le teste di serie

È la prima volta che l'Italia si presenta in un torneo Masters 1000 Atp con ben cinque teste di serie: oltre all'alfiere Sinner, numero 1 del Mondo, infatti, ai nastri di partenza dell'Open dell'Ohio, ci sono anche Lorenzo Musetti, numero 8, Flavio Cobolli, numero 15, Luciano Darderi, fresco numero 30, e Lorenzo Sonego, numero 32.

20:00

Tutto pronto per il sorteggio di Cincinnati: tornano Sinner e Alcaraz

È tutto pronto per il sorteggio del Cincinnati Open 2025, che vedrà tornare in campo i due giocatori più forti del mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, reduci dalla finale di Wimbledon e che hanno entrambi rinunciato agli appuntamenti canadesi per presentarsi pronti e riposati in vista degli US Open.

Cincinnati - Stati Uniti