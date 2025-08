US Open, il montepremi è il più alto nella storia del tennis: svelata la cifra record, quanto può vincere Sinner

90 milioni di dollari. È questa la cifra da capogiro messa in palio dallo US Open, che in occasione dell'edizione del 2025 - la numero 145 del torneo - ha ritoccato il montepremi, stabilendo un nuovo record nella storia del tennis. Dopo aver stravolto l'evento di doppio misto, dando spazio a campioni del calibro di Sinner, Alcaraz e Djokovic, lo Slam newyorchese si è nuovamente preso la scena nel momento in cui ha ufficializzato il prize money. Con un incremento del 20% rispetto al 2024 - e per la prima volta in uno sport come il tennis - lo US Open ripartirà tra i giocatori una cifra pari a 90 milioni di dollari. La fetta principale della torta è riservata al singolare, ma anche doppio e doppio misto hanno conosciuto un incremento notevole, rispettivamente del 33% e del 500% (!) rispetto a dodici mesi fa. Infine, il resto è stato destinato ai campioni di wheelchair e a spese per i giocatori come l'alloggio, oltre a una diaria per il cibo.