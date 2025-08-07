Rabbia Rublev, il duro sfogo in conferenza dopo il ko con Fritz: "Questo non è tennis, è solo..." 

Si è fermata ai quarti di finale la corsa di Andrey Rublev nel Masters 1000 di Toronto . Il tennista russo, finalista lo scorso anno in Canada, ha ottenuto un paio di belle vittoria prima di arrendersi al più quotato Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 7-6. Nonostante un torneo tutto sommato positivo, Rublev è stato piuttosto critico in conferenza stampa, esternando tutto il suo disappunto per la sconfitta ma non solo. Nel suo mirino ci sono state infatti le condizioni di gioco del torneo , a suo dire un po' troppo estreme. "Non ho molto da dire. Qui a Toronto il gioco è molto semplice: conta solo il servizio e il giocatore che risponde meglio . In condizioni del genere non c'è molto tennis", ha tuonato. In seguito ha precisato: " Le condizioni sono le stesse per ogni giocatore, è vero, ma non c'è molto tennis ". Rublev è stato comunque sportivo e ha poi fatto i complimenti all'avversario.

Rublev elogia Fritz

"Taylor ha servito in modo incredibile e ha avuto un buon rendimento in risposta. Nel secondo set entrambi abbiamo giocato un pessimo game, io sul 4-4 e lui sul 5-4 quando serviva per il match. In entrambi i game chi ha fatto il break era molto concentrato, mentre l'altro non ha giocato bene. Nel tie-break infine sono stato sfortunato. Ho avuto tre dritti per chiudere e li ho sbagliati tutti, quindi non c'è tanto da aggiungere" ha dichiarato il russo. A proposito del momento di forma che sta attraversando Taylor Fritz, in conclusione: "È uno dei migliori giocatori del circuito e sta ottenendo ottimi risultati. Dopo la semifinale di Wimbledon, in cui peraltro ha giocato una grande partita contro Alcaraz, è in semifinale anche nel torneo seguente. Sta battendo la maggior parte dei migliori". Ciononostante, lo statunitense è incappato in una giornata no ed è uscita di scena in semifinale per mano del connazionale Ben Shelton: eloquente la racchetta frantumata dopo l'ultimo punto.