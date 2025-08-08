ATP Finals, Jannik Sinner ufficialmente qualificato: tornerà a Torino per difendere il titolo

Jannik Sinner si è ufficialmente qualificato per le ATP Finals 2025. Non che ci fossero dubbi, visti i due Slam conquistati in stagione, tuttavia ora è arrivata anche la certezza. In occasione dell'ultimo aggiornamento del ranking ATP, avvenuto dopo la finale del Masters 1000 di Toronto, il computer ha stabilito che l'azzurro ha ottenuto i punti necessari per staccare il biglietto per Torino. Ricordiamo che, in quanto campione Slam, Sinner non avrebbe dovuto neppure chiudere nei primi 8 per qualificarsi ma gli sarebbe bastato finire tra i primi 20. Uno scenario utopico al quale ora non ha più senso neanche pensare poiché è arrivata in soccorso l'aritmetica. Sinner diventa così il secondo giocatore ad assicurarsi un posto alla Inalpi Arena dopo Carlos Alcaraz. Senza nulla togliere allo spagnolo, che sta vivendo una stagione incredibile, è decisamente più significativo il traguardo raggiunto da Jannik considerando che è riuscito a qualificarsi giocando appena 5 tornei.