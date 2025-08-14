Rabbia Alcaraz, non obbedisce all'arbitro e ora rischia grosso: cosa è successo

Durante il match di ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Carlos Alcaraz e Luca Nardi - vinto per 6-1 6-4 dal numero 2 del mondo - si è verificata una discussione piuttosto accesa tra lo spagnolo e l'arbitro Greg Allensworth. Una situazione che non si vede spesso durante gli incontri di Alcaraz, sempre piuttosto pacato e ragionevole, soprattutto quando si interfaccia con gli altri protagonisti in campo. Quanto accaduto in Ohio però non gli è andato giù al punto da rispondere a tono al giudice di sedia e rifiutandosi di fare ciò che quest'ultimo gli aveva chiesto. Non è da escludere, perciò, che Alcaraz possa essere sanzionato - ovviamente nessuna squalifica, bensì solo un'eventuale multa. Ma cosa è successo? Andiamo a ripercorrerlo con ordine.