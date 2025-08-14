Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Auger-Aliassime si lamenta prima di sfidare Sinner a Cincinnati: "Sembra di essere in un forno..."

Alla vigilia del match contro Jannik, il tennista canadese ha criticato le estreme condizioni di gioco in Ohio; ha poi lanciato un appello agli spettatori
3 min

Il Masters 1000 di Cincinnati si conferma un torneo molto favorevole a Felix Auger-Aliassime, che per la terza volta in carriera è approdato ai quarti di finale in Ohio. Lo ha fatto senza perdere set ed esprimendo un discreto livello di tennis, ma ora sulla sua strada troverà Jannik Sinner. I precedenti lo vedono avanti 2-0, tuttavia l'azzurro è in striscia aperta di 24 vittorie consecutive sul cemento, perciò sarà lui a scendere in campo con i favori del pronostico. Alla vigilia del match, però, Auger-Aliassime non si è soffermato più di tanto sull'avversario, bensì sulle condizioni di gioco. L'incontro è infatti in programma alle 15 locali (le 21 italiane), dunque con caldo e umidità protagonisti. Dopo quanto accaduto un paio di match fa, con il suo avversario che è collassato in campo, Auger-Aliassime ha espresso tutta la sua preoccupazione mista a disappunto.

Auger-Aliassime tuona: "Sembra di essere in un forno"

Non ha usato giri di parole il tennista canadese, che per descrivere la sensazione che si prova a giocare sui campi di Cincinnati ha dichiarato: "Sembra di essere in un forno, anche per i tifosi". Auger-Aliassime ha quindi insistito proprio su questo punto, sottolineando come non siano solamente i giocatori a soffrire il caldo ma anche tutte le altre persone presenti allo stadio: "Noi siamo sempre in movimento e concentrati nel tentativo di vincere, ma il pubblico resta seduto a lungo. Lo stesso vale per i nostri allenatori". In conclusione, il numero 28 del ranking ATP ha voluto mandare una sorta di messaggio-promemoria agli spettatori: "Bevete molta acqua, portatevi un cappello e rinfrescatevi il più possibile". Particolarmente preoccupato Auger-Aliassime, probabilmente anche un po' scosso da quanto accaduto nel match contro Rinderknech. Mentre si apprestava a servire sul 4-2 del secondo set, infatti, è improvvisamente dovuto correre dall'altra parte del campo per soccorrere l'avversario, sdraiato a terra con un asciugamano sul viso.

