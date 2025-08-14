Auger-Aliassime si lamenta prima di sfidare Sinner a Cincinnati: "Sembra di essere in un forno..."

Il Masters 1000 di Cincinnati si conferma un torneo molto favorevole a Felix Auger-Aliassime, che per la terza volta in carriera è approdato ai quarti di finale in Ohio. Lo ha fatto senza perdere set ed esprimendo un discreto livello di tennis, ma ora sulla sua strada troverà Jannik Sinner. I precedenti lo vedono avanti 2-0, tuttavia l'azzurro è in striscia aperta di 24 vittorie consecutive sul cemento, perciò sarà lui a scendere in campo con i favori del pronostico. Alla vigilia del match, però, Auger-Aliassime non si è soffermato più di tanto sull'avversario, bensì sulle condizioni di gioco. L'incontro è infatti in programma alle 15 locali (le 21 italiane), dunque con caldo e umidità protagonisti. Dopo quanto accaduto un paio di match fa, con il suo avversario che è collassato in campo, Auger-Aliassime ha espresso tutta la sua preoccupazione mista a disappunto.