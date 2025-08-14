Paolini-Gauff, quarti WTA 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il WTA 1000 di Cincinnati ancora nel destino di Jasmine Paolini . Due anni fa, in Ohio la tennista azzurra aveva raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo di questa categoria. Ventiquattro mesi dopo, è ancora Cincinnati a regalarle una gioia. Grazie al successo in due comodi set ai danni della ceca Krejcikova - che l'aveva sconfitta nel match più importante della sua carriera, la finale di Wimbledon 2024 - Jasmine è approdata ai quarti di finale . Per lei si tratta di un risultato molto prezioso perché le permette di lasciarsi alle spalle un periodo complicato iniziato con il ko contro Svitolina al Roland Garros . Paolini può essere già soddisfatta della sua settimana, ma non si pone limiti e mette nel mirino la semifinale. La sua prossima avversaria, a cui vi contenderà l'accesso, sarà la numero due al mondo Coco Gauff , vittoriosa in per 6-2 6-4 su Lucia Bronzetti.

Paolini-Gauff, quando si gioca il match

La sfida tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, valida per i quarti di finale del WTA 1000 di Cincinnati, è in programma venerdì 15 agosto sul P&G Center Court con orario ancora da definire.

Paolini-Gauff: i precedenti

Le due giocatrici si sono affrontate quattro volte in carriera e il bilancio è in parità: 2-2. Gauff ha vinto entrambe le sfide sul cemento, ma Jasmine ha conquistato i due match andati in scena nel 2025, sulla terra battuta di Stoccarda e Roma.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del WTA 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport. Garantita inoltre una diretta tv in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming su SuperTenniX, sull'app SkyGo e su NOW.

WTA 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 10.327

SECONDO TURNO – € 16.677

TERZO TURNO – € 30.093

OTTAVI DI FINALE – € 51.936

QUARTI DI FINALE – € 97.957

SEMIFINALI – € 188.857

FINALISTA – € 358.838

VINCITRICE – € 689.338