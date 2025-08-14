Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner, semifinale Masters 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue la difesa del titolo in Ohio per il numero uno al mondo, che ha travolto Auger-Aliassime e prolungato la sua striscia di vittorie consecutive
Jannik Sinner è il primo semifinalista del Masters 1000 di Cincinnati. Netta vittoria del numero uno al mondo, capace di liquidare il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-0 6-2 in appena un'ora e 11 minuti di gioco. Prestazione di altissimo livello da parte di Sinner, tornato ad annientare gli avversari dopo i rischi corsi nei match con Diallo e Mannarino e in grado di proseguire la sua difesa del titolo in Ohio. Sul match in sé c'è veramente poco da dire perché Jannik è stato superiore in tutto e non ha concesso neppure l'ombra di una chance al rivale. Buone notizie invece in vista degli US Open, dato che l'azzurro si conferma il favorito numero uno in quanto - attualmente - miglior giocatore al mondo sul cemento, e anche della lotta al numero uno di fine anno con Carlos Alcaraz, destinata a infiammarsi a New York.

Chi sarà l'avversario di Sinner

In semifinale, Jannik Sinner se la vedrà contro il vincente del match tra il francese Terence Atmane e il danese Holger Rune. Quest’ultimo è nettamente favorito, ma guai a sottovalutare il transalpino, che sta vivendo la settimana migliore della sua vita. Partito dalle qualificazioni, ha eliminato avversari del calibro di Cobolli, Fonseca e Fritz e si è anche regalato il debutto in top 100. Chiunque affronterà l’azzurro, sarà comunque lui a partire favorito.

Sinner in semifinale, quando si gioca il match

La sfida con Jannik Sinner protagonista, valida per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma sabato 16 agosto sul P&G Center Court con orario ancora da definire.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741

SECONDO TURNO – € 30.780

TERZO TURNO – € 52.726

OTTAVI DI FINALE – € 90.109

QUARTI DI FINALE – € 165.051

SEMIFINALI – € 289.956

FINALISTA – € 521.923

VINCITORE – € 969.834

