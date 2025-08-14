Sinner diretta Cincinnati: segui i quarti di finale contro Auger Aliassime tennis oggi

21:23

Sinner implacabile: 3-0

Sinner implacabile al servizio: guadagna il game senza concedere neanche un punto al tennista canadese e si porta sul 3-0.

21:21

Sinner strappa subito il servizio a Auger Aliassime: 2-0

Sinner spionge subito sull'acceleratore e strappa il servizio al canadese: l'azzurro si porta sul 2-0.

21:16

Sinner parte forte: 1-0

Sinner concede il primo punto al canadese, poi si affida al servizio per ribaltare il risultato (30-15). Poi, due errori di Auger Aliassime concedono il primo game all'azzurro.

21:12

Si parte

Inizia la sfida tra Jannik Sinner e Auger Aliassime. Servizio per il tennista azzurro.

21:09

Riscaldamento in corso

Riscaldamento in corso: tra poco l'inizio del match.

21:05

Entrano in campo i due tennisti

Prima Auger Aliassime, poi Jannik Sinner. I due tennisti sono entrati all'interno del terreno di gioco: a breve il riscaldamento.

21:03

Sinner e Auger Aliassime, stretching in corso

I due tennist stanno facendo stretching nella palestra interna al terreno di gioco. Tra poco l'ingresso in campo.

20:52

Tra poco Sinner e Auger Aliassime in campo

I due tennisti stanno per entrare in campo per la fase di riscaldamento: tra poco inizierà il quarto di finale tra il numero uno al mondo e il canadese.

20:42

Sinner e la battuta che allarma i tifosi: "Se dovessi perdere..."

Al termine della sfida con Mannarino, Jannik Sinner ha rilasciato una dichiarazione che ha spaventato i tifosi: "Ogni volta che arrivo nei quarti di un torneo significa molto per me. Ovviamente cercherò di alzare il mio livello e spero di poterlo fare presto. Vediamo cosa succederà”. Guardando già agli US Open, Sinner ha aggiunto: “Se non dovesse accadere e dovessi perdere, sarei comunque molto felice di aver giocato qui tre partite prima di New York”. (LEGGI TUTTO...)

20:31

Sinner e Alcaraz, un nuovo capitolo a Cincinnati

I due giovani campioni (che si sono affrontati in finale al Roland Garros e a Wimbledon), viaggiano spediti anche a Cincinnati. Un nuovo capitolo della loro rivalità? (LEGGI TUTTO...)

20:18

Mannarino impressionato da Sinner

Mannarino, sconfitto negli otavi di finale da Jannik Sinner, è rimasto impressionato dalle qualità del tennista azzurro: "Solo giocandoci contro ti rendi conto di quanto sia forte" (LEGGI TUTTO...)

20:05

Sinner difende 1000 punti

Jannik Sinner difende in classifica i 1000 punti conquistati in Ohio lo scorso anno, quando portò a casa il torneo.

19:58

Sinner, i precedenti con Auger Aliassime

Jannik Sinner non ha mai sconfitto Auger Aliassime. Nei due confronti tra i due tennisti, entrambi nel 2022, il canadese ha sempre sconfitto l'azzurro: agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati dello stesso anno.

19:52

Sinner, tutto sulla sfida con Auger Aliassime

Tutto sulla sfida tra il tennista azzurro, numero uno al mondo, e il canadese. In palio un posto in semifinale. (LEGGI TUTTO...)

Cincinnati, Usa