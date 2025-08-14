Sinner diretta Cincinnati: segui i quarti di finale contro Auger Aliassime tennis oggi

Jannik Sinner a caccia delle semifinali del torneo di Cincinnati. Dopo aver eliminato Mannarino (sconfitto in due set), il numero uno al mondo affronta il canadese Auger Aliassime, nei quarti di finale del Master 1000 statunitense. Segui la diretta della sfida con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:23
Sinner implacabile: 3-0
Sinner implacabile al servizio: guadagna il game senza concedere neanche un punto al tennista canadese e si porta sul 3-0.
21:21
Sinner strappa subito il servizio a Auger Aliassime: 2-0
Sinner spionge subito sull'acceleratore e strappa il servizio al canadese: l'azzurro si porta sul 2-0.
21:16
Sinner parte forte: 1-0
Sinner concede il primo punto al canadese, poi si affida al servizio per ribaltare il risultato (30-15). Poi, due errori di Auger Aliassime concedono il primo game all'azzurro.
21:12
Si parte
Inizia la sfida tra Jannik Sinner e Auger Aliassime. Servizio per il tennista azzurro.
21:09
Riscaldamento in corso
Riscaldamento in corso: tra poco l'inizio del match.
21:05
Entrano in campo i due tennisti
Prima Auger Aliassime, poi Jannik Sinner. I due tennisti sono entrati all'interno del terreno di gioco: a breve il riscaldamento.
21:03
Sinner e Auger Aliassime, stretching in corso
I due tennist stanno facendo stretching nella palestra interna al terreno di gioco. Tra poco l'ingresso in campo.
20:52
Tra poco Sinner e Auger Aliassime in campo
I due tennisti stanno per entrare in campo per la fase di riscaldamento: tra poco inizierà il quarto di finale tra il numero uno al mondo e il canadese.
20:42
Sinner e la battuta che allarma i tifosi: "Se dovessi perdere..."
Al termine della sfida con Mannarino, Jannik Sinner ha rilasciato una dichiarazione che ha spaventato i tifosi: "Ogni volta che arrivo nei quarti di un torneo significa molto per me. Ovviamente cercherò di alzare il mio livello e spero di poterlo fare presto. Vediamo cosa succederà”. Guardando già agli US Open, Sinner ha aggiunto: “Se non dovesse accadere e dovessi perdere, sarei comunque molto felice di aver giocato qui tre partite prima di New York”. (LEGGI TUTTO...)
20:31
Sinner e Alcaraz, un nuovo capitolo a Cincinnati
I due giovani campioni (che si sono affrontati in finale al Roland Garros e a Wimbledon), viaggiano spediti anche a Cincinnati. Un nuovo capitolo della loro rivalità? (LEGGI TUTTO...)
20:18
Mannarino impressionato da Sinner
Mannarino, sconfitto negli otavi di finale da Jannik Sinner, è rimasto impressionato dalle qualità del tennista azzurro: "Solo giocandoci contro ti rendi conto di quanto sia forte" (LEGGI TUTTO...)
20:05
Sinner difende 1000 punti
Jannik Sinner difende in classifica i 1000 punti conquistati in Ohio lo scorso anno, quando portò a casa il torneo.
19:58
Sinner, i precedenti con Auger Aliassime
Jannik Sinner non ha mai sconfitto Auger Aliassime. Nei due confronti tra i due tennisti, entrambi nel 2022, il canadese ha sempre sconfitto l'azzurro: agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid e agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati dello stesso anno.
19:52
Sinner, tutto sulla sfida con Auger Aliassime
Tutto sulla sfida tra il tennista azzurro, numero uno al mondo, e il canadese. In palio un posto in semifinale. (LEGGI TUTTO...)