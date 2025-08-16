Magica Paolini, batte Coco Gauff in rimonta e vola in semifinale a Cincinnati

La semifinale del WTA 1000 di Cincinnati è realtà per Jasmine Paolini , che nella notte italiana ha superato in rimonta la più quotata Coco Gauff con il punteggio di 2-6 6-4 6-3. La tennista azzurra ha impiegato poco più di due ore di gioco per calare il tris contro la numero due del mondo, campionessa in Ohio due anni fa. Dopo le vittorie ottenute quest'anno sulla terra di Stoccarda e Roma, Paolini ha saputo trionfare anche sul cemento. Nonostante un inizio in salita, Jasmine è stata brava a rimanere fedele alla sua strategia e mandare in confusione l'avversaria. Basti pensare che oltre il 70% dei punti totali dell'italiana sono arrivati da errori di Gauff , disastrosa dal lato del dritto e con il servizio (ben 16 doppi falli). Adesso la chance è estremamente ghiotta perché in semifinale Paolini se la vedrà contro la russa Veronika Kudermetova , numero 36 del mondo.

La cronaca del match

L'incontro è stato oggettivamente brutto fin dall'inizio al punto da essere caratterizzato da ben 106 errori gratuiti complessivi. Inoltre, nonostante la sconfitta, è stata Gauff a vincere un punto in più (86 a 85). Inutile dire che Paolini ha però conquistato quelli più importanti e meritato la vittoria. Nel set d'apertura Jasmine ha pagato un pessimo rendimento al servizio, subendo tre break. Tuttavia è riuscita comunque a impensierire l'avversaria, ma convertendo appena una delle 6 palle break che è riuscita a procurarsi. Così si spiega il 6-2 finale.

A due facce invece il secondo set: nei primi cinque giochi le giocatrici hanno sempre tenuto il servizio senza mai neppure andare ai vantaggi, mentre nei cinque giochi seguenti ci sono stati solo break. Risultato? 6-4 Paolini e parità ristabilita. Molto combattuta anche la terza frazione, caratterizzata da un inizio piuttosto caotico tra palle break e tentati allunghi, sfociato però in un 3-3, quindi in un nulla di fatto. Gauff ha provato a mettere la testa avanti, portandosi sul 30-0 nel settimo game, ma da quel momento Jasmine ha inanellato un parziale di 12 punti a 3, scrivendo la parola fine al match.