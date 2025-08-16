Il bellissimo messaggio social di Rune ad Atmane: "È stato complicato, ma..."

Sembrava tutto apparecchiato per una semifinale tra Jannik Sinner e Holger Rune nel Masters 1000 di Cincinnati , invece il tennista danese è stato nettamente sconfitto dalla sorpresa del torneo: Terence Atmane . Partito dalle qualificazioni, il ventitreenne francese è riuscito a farsi largo nel main draw, arrivando persino a battere consecutivamente due top 10. Dopo il successo ai danni di Fritz si è infatti ripetuto contro Rune, rifilandogli un severo 6-2 6-3 in appena un'ora e un quarto e regalandosi la semifinale con Jannik Sinner . Una sconfitta indubbiamente dolorosa per Rune, ma in parte attutita dal fatto che a batterlo sia stato un suo amico. All'indomani del match, il tennista di Gentofte ha infatti scritto un bellissimo messaggio sui social , complimentandosi con Atmane per il suo cammino nel torneo. Un gesto molto apprezzato anche dai fan, che hanno applaudito la grande sportività di Rune.

Le parole di Rune su Atmane

"Terrence, ti conosco fin dai tempi dei tornei junior. Il tennis è un percorso difficile e sono felice per la tua corsa qui a Cincinnati e per quello che significherà per te in futuro. Buona fortuna per il futuro" recita il messaggio di Holger. Nonostante i due siano coetanei - entrambi nati del 2003 - le loro parabole sono state diverse. Il danese è infatti sbocciato molto prima, arrivando al numero 4 del mondo (suo best ranking) già nel 2023, a vent'anni. Atmane ha invece impiegato più tempo per arrivare nei top 100, riuscendoci proprio grazie all'exploit di Cincinnati. Proprio in virtù della sua giovane età, però, tutto lascia pensare che questo sia solo l'inizio e che in futuro Atmane e Rune possano tornare a sfidarsi su palcoscenici altrettanto prestigiosi.