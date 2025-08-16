Us Open, Sinner in chiaro con tutti i protagonisti dello Slam Usa: ecco dove vederlo

Manca sempre meno all'inizio del quarto Slam dell'anno, lo US Open, in cui l'osservato speciale sarà Jannik Sinner. Dopo il titolo conquistato nel 2024, il tennista azzurro proverà a confermarsi campione. Facile a dirsi, molto meno a farsi tanto che l'ultimo a riuscire nel bis fu Roger Federer, campione per cinque edizioni consecutive (2003-2008). Per vedere in azione il numero uno al mondo - attualmente impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati, dove sfiderà il francese Atmane in semifinale - bisognerà però attendere ancora una settimana. A Flushing Meadows saranno infatti le qualificazioni a scattare da lunedì 18 agosto. Ben 256 i giocatori impegnati (128 uomini e 128 donne), determinati a staccare uno dei 32 pass (16 per gli uomini e 16 per le donne) per il main draw. L'evento sarà visibile gratuitamente e in chiaro: ecco tutto quello che c'è da sapere.