Us Open, Sinner in chiaro con tutti i protagonisti dello Slam Usa: ecco dove vederlo

Manca sempre meno all'inizio del quarto Slam dell'anno, lo US Open, in cui l'osservato speciale sarà Jannik Sinner. Dopo il titolo conquistato nel 2024, il tennista azzurro proverà a confermarsi campione. Facile a dirsi, molto meno a farsi tanto che l'ultimo a riuscire nel bis fu Roger Federer, campione per cinque edizioni consecutive (2003-2008). Per vedere in azione il numero uno al mondo - attualmente impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati, dove sfiderà il francese Atmane in semifinale - bisognerà però attendere ancora una settimana. A Flushing Meadows saranno infatti le qualificazioni a scattare da lunedì 18 agosto. Ben 256 i giocatori impegnati (128 uomini e 128 donne), determinati a staccare uno dei 32 pass (16 per gli uomini e 16 per le donne) per il main draw. L'evento sarà visibile gratuitamente e in chiaro: ecco tutto quello che c'è da sapere.
Dove vedere lo US Open in chiaro e gratis
Il canale di riferimento è Supertennis tv. Visibile in chiaro sul 64 del digitale terrestre (ma anche su Sky, canale 212), trasmetterà integralmente il torneo in diretta e gratis. Priorità ovviamente ai match degli italiani, con Jannik Sinner su tutti, ma non mancheranno le sfide con protagonisti i migliori giocatori del tennis mondiale. A New York si parte appunto lunedì 18 agosto con gli incontri dei tabelloni di qualificazione maschile e femminile, in programma sui campi del 'Billie Jean King National Tennis Center'. Senza dimenticare la grande novità di quest'anno, ovvero il torneo di doppio misto. Anticipato alla settimana che precede il torneo vero e proprio - previsto per il 19 e il 20 agosto - vedrà ai nastri di partenza 16 coppie di altissimo livello pronte a contendersi il maxi-montepremi da un milione di dollari.