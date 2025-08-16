Sinner e il bellissimo gesto del pubblico di Cincinnati nel giorno del suo compleanno

Sembrava un riscaldamento come gli altri quello che Jannik Sinner ha svolto prima della semifinale del Masters 1000 di Cincinnati contro Terence Atmane. Invece il tennista azzurro è stato sorpreso dal pubblico, che si è ricordato del suo compleanno e ha deciso di dedicargli un tributo speciale. Come spesso accade, in occasione del suo compleanno Sinner - come la maggior parte dei tennisti - è impegnato in un torneo da qualche parte in giro per il mondo. Lontano dalla sua famiglia, sono stati dunque gli spettatori presenti a fargli gli auguri, peraltro in una maniera piuttosto singolare. Jannik che compie 24 anni e il regalo proverà a farselo in campo, staccando il pass per la finale del torneo. Finora, il bilancio dei match giocati nel giorno del suo compleanno è positivo: 2-1. Tuttavia la sua unica sconfitta è arrivata proprio a Cincinnati, due anni fa contro Lajovic.