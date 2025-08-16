Pazzesco Atmane, regalo a sorpresa a Sinner nel tunnel di Cincinnati prima della semifinale

Quello che ha fatto Terence Atmane prima di entrare in campo per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati è qualcosa che non si era mai visto prima nel mondo del tennis. Il francese è senza ombra di dubbio la favola del torneo, essendo partito dalle qualificazioni ed avendo battuto sul suo cammino due top 10 come Taylor Fritz e Holger Rune. Oltre al debutto tra i primi 100 del mondo e un assegno record che - ha ammesso - lo aiuterà molto economicamente, Atmane ha fatto parlare di sé anche per essere un personaggio unico nel circuito. Ad esempio ha un QI di 158 mentre non non ha uno sponsor e, come un qualsiasi tennista amatore, è costretto a pagare di tasca sua per i vestiti e le scarpe. Un'altra sua passione è quella per le carte Pokemon e, seppur per pochi secondi, l'ha condivisa con il suo avversario: Jannik Sinner.