Paolini diretta Cincinnati: segui la semifinale contro Kudermetova tennis oggi  

Grande occasione per Jasmine Paolini , che dopo l'impresa compiuta contro Coco Gauff ai quarti, si gioca l'opportunità di approdare per la prima volta in finale a Cincinnati . La toscana, però, dovrà prima vedersela con l'imprevedibile russa Kudermetova . Dall'altro lato del tabellone, si sfidano in semifinale Rybakina e Swiatek. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport Stadio .

22:02

Break per Paolini: 3-2

Un servizio vincente e due ace per la russa; Paolini risponde con due punti arrivati al termine di lunghi scambi da fondo campo: sul 40-30, doppio fallo della Kudermetova, che poi manda un dritto sul fondo e regala una palla break all'italiana. La tennista russa perde la pazienza e manda lontanissima dalla linea un dritto. Break per Jasmine Paolini: il secondo della gara.

21:56

Paolini senza affanni: 2-2

Due risposte a rete per la russa, permettono a Jasmine Paolini di portarsi sul 30-0. L'azzurra sbaglia da fondo campo (30-15), poi sfrutta un nuovo errore in risposta della Kudermetova. Alla fine Jasmine chiude il game con un passante da fondo campo: 2-2.

21:52

Kudermetova avanti 2-1

Due servizi vincenti per Kudermetova, Jasmine sfrutta un errore della russa e poi risponde con un gran punto a rete (volèe sulla riga). Sul 30-30 Kudermetova è molto brava ad aprirsi il campo con il servizio e a chiudere con il rovescio, poi porta a casa il game con un secondo punto consecutivo a rovescio: 2-1.

21:48

Jasmine pareggia: 1-1

Per la prima volta un game termina ai vantaggi: Jasmine Paolini (avanti 40-15), manda in rete due dritti da fondo campo; poi la russa sbaglia due risposte consecutive e pareggia.

21:44

Kudermetova parte bene nel secondo set: 1-0

Primo game da inizio partita, nel quale la giocatrice che lo cede (Paolini), porta a casa almeno due punti. La russa guadagna il primo punto del secondo set grazie ad un ace, un servizio vincente e un dritto dopo una risposta non perfetta dell'azzurra.

21:39

Primo set flash: solo 27'

Il primo set è durato solo 27': i primi sette game (con le due tenniste sul 4-3), sono stati chiusi a zero, o al massimo con un solo punto guadagnato da chi era in risposta. Il break guadagnato da Jasmine Paolini (il punto del 5-3) è arrivato a zero, mentre l'ultimo game ha visto la tennista italiana concedere solo un punto all'avversaria.

21:37

Jasmine Paolini vince il primo set: 6-3

Jasmine Paolini vola sul 30-0, concludendo un parziale di nove punti a zero: Kudermetova prova a cambiare l'inerzia della sfida con una risposta super, poi sbaglia un rovescio, regalando due set point all'azzurra; sul primo, Jasmine mette a segno una risposta vincente. Che vale il primo set.

21:34

Primo break della gara: Jasmine Paolini si porta sul 5-3

Due errori gravi della russa portano Jasmine Paolini sullo 0-30; l'azzurra sorprende l'avversaria con una risposta perfetta e guadagna le prime tre palle break della sfida. Jasmine ne approfitta subito e strappa per la prima volta il servizio, portandosi sul 5-3.

21:31

La sfida continua senza break: 4-3 per Paolini

Un ace e tre servizi vincenti: anche Jasmine Paolini tiene a zero il suo turno di battuta: la sfida continua senza break, con l'azzurra avanti 4-3.

21:29

Kudermetova perfetta al servizio: 3-3

Tre risposte sbagliate per Jasmine Paolini e un dritto che termina sul corridoio: Kudermetova tiene il servizio a zero.

21:24

Non si spezza l'equilibrio: 3-2 Paolini

Primo scambio lunghissimo, con Jasmine Paolini che manda un dritto in rete; l'azzurra scende poi a rete e chiude il punto con un gran passante (15-15). Jasmine si riporta avanti con un servizio vincente, poi sfrutta un errore della russa da fondo campo (40-15). Alla fine l'azzurra chiude con una schiacciata a rete: 3-2

21:22

Kudermetova ok al servizio: 2-2

Kudermetova parte con un ace, poi Jasmine prova a forzare la risposta, mandando la palla sul fondo (30-0). L'azzurra si riscatta, beffando con un gran dritto la russa, che nel frattempo era scesa a rete (30-15). Kudermetova si porta sul 40-15 e poi chiude con un servizio vincente: 2-2.

21:18

Paolini senza affanni: 2-1

Jasmine Paolini tiene il servizio a zero e si porta agevolmente sul 2-1.

21:16

Nessun problema al servizio per Kudermetova: 1-1

Due dritti in rete e due errori in risposta per Jasmine Paolini: la Kudermetova pareggia: 1-1.

21:11

Jasmine Paolini parte bene: 1-0

Parte bene Jasmine Paolini che, nonostante un doppio fallo, tiene il servizio e guadagna il primo game del match, che chiude con un ace.

21:09

Si parte

Inizia la sfida tra Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova. Primo servizio per l'azzurra.

21:04

Paolini e Kudermetova in campo

Le due tenniste in campo per il riscaldamento. Tra poco l'inizio del match.

21:01

Paolini-Kudermetova, i precedenti

Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova si sono affrontate quattro volte, con tre successi a favore della tennista russa. Tutti sul cemento: a Cincinnati nel 2021, agli Australian Open 2019 e in Thailandia nel 2017. L'unica vittoria della tennista azzurra risale al 2017 sulla terra battuta in Repubblica Ceca.

20:51

Swiatek prima finalista

La prima finalista del torneo di Cincinnati è Iga Swiatek, che ha sconfitto in due set Elena Rybakina. Tra pochi minuti toccherà a Jasmine Paolini, che nella seconda semifinale affronterà Veronika Kudermetova.

20:48

Paolini e la scelta di affidarsi a Gaio

Jasmine Paolini ha spiegato la scelta di affidarsi, momentaneamente a Federico Gaio come tecnico: "Devo ringraziare la Federazione perché fortunatamente mi sta dando grande sostegno, con una persona che conosco bene poiché mi allenavo lì fin da piccola. Vedremo cosa accadrà in futuro, ma per il momento abbiamo un buon feeling".

20:39

Paolini, il cammino a Cincinnati

Jasmine Paolini è arrivata in semifinale eliminando nell'ordine: Sakkari, Krouger, Krejcikova e Gauff. La tennista azzurra ha fin quì concesso solo un set alle proprie avversarie.

20:28

Paolini e la frase su Furlan

Jasmine Paolini commenta così la decisione di separarsi dallo storcio tecnico Furlan: "Sono cose che succedono. Abbiamo avuto un rapporto molto lungo e vissuto sette anni incredibili, ma a volte senti che è arrivato il momento di un cambiamento. Ai tempi cercavo qualcosa di differente e ora sta accadendo lo stesso". (LEGGI TUTTO...)

20:18

Paolini, il grande successo contro Gauff

Rivivi il racconto della grande vittoria di Jasmine Paolini contro Coco Gauff, sconfitta in tre set 2-6, 6-4, 6-3. (LEGGI TUTTO...)

20:09

Paolini-Kudermetova, molto più di una semifinale

Sul P&G Center Court di Cincinnati tutto pronto per la semifinale tra Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova. Per la toscana in palio non solo la finale, ma anche punti preziosi in chiave Race e per il Ranking Wta, che potrebbe vederla risalire all'ottavo posto.

Center Court, Cincinnati