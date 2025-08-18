Paolini-Swiatek, finale WTA 1000 Cincinnati: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini ha proseguito il suo fantastico torneo in Ohio ed è approdata in finale nel WTA 1000 di Cincinnati . Nonostante una semifinale contro Kudermetova in cui si è complicata la vita, vedendosi costretta al terzo set dopo aver servito per il match sul 5-4 nel secondo, è riuscita a staccare il biglietto per la finale e ad alimentare il sogno di titolo. Terza finale in carriera in un 1000 per Jasmine, vittoriosa nelle precedenti due (a Dubai e Roma) e determinata a ripetersi. Servirà però un'impresa contro Iga Swiatek , che non ha perso neppure un set in tutto il torneo e sta vivendo un momento incredibile iniziato con il trionfo a Wimbledon . La polacca ha domato in semifinale Rybakina e partirà ampiamente favorita.

Paolini-Swiatek, quando si gioca la finale

La sfida tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek, valida per la finale del WTA 1000 di Cincinnati, è in programma lunedì 18 agosto sul P&G Center Court non prima della mezzanotte italiana.

Paolini-Swiatek: i precedenti

Le due giocatrici si sono affrontate cinque volte in carriera e ha sempre vinto la polacca. Il successo più recente risale alla semifinale del torneo di Bad Homburg (alla vigilia di Wimbledon) su erba. Il match più prestigioso a cui hanno dato vita è stata invece la finale del Roland Garros dello scorso anno. Nei cinque confronti diretti, solo una volta Paolini ha strappato un set all'avversario: lo scorso anno nella semifinale di Billie Jean King Cup. L'aspetto che lascia ben sperare è che quel match si giocò proprio sul cemento.

Dove vedere la finale in diretta tv

Tutte gli incontri del WTA 1000 di Cincinnati (finale inclusa) saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport. Garantita inoltre una diretta tv in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Il match sarà visibile infine in streaming su SuperTenniX, sull'app SkyGo e su NOW.

WTA 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 10.327

SECONDO TURNO – € 16.677

TERZO TURNO – € 30.093

OTTAVI DI FINALE – € 51.936

QUARTI DI FINALE – € 97.957

SEMIFINALI – € 188.857

FINALISTA – € 358.838

VINCITRICE – € 689.338