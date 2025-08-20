Alcaraz e le fatiche di Cincinnati: con Raducanu dura solo 50 minuti nel doppio misto!

Fino agli ultimi giorni si era parlato di un possibile forfait di Carlos Alcaraz nel doppio misto allo US Open . Lo spagnolo era uno dei giocatori più attesi dato che avrebbe dovuto fare coppia con Emma Raducanu , tuttavia la programmazione faceva sorgere più di qualche dubbio sulla loro presenza. A tranquillizzare tutti ci ha pensato proprio il diretto interessato, intervenuto in conferenza stampa dopo la finale del Masters 1000 di Cincinnati, terminata dopo appena 23 minuti a causa del ritiro di Jannik Sinner . Carlos è quindi salito su un aereo in direzione New York e, poco più di 24 ore dopo il match in Ohio, è sceso in campo sull'Arthur Ashe Stadium. Peccato che non fosse al 100% e che le fatiche del torneo di Cincinnati si siano fatte sentire. Il corpo ha infatti presentato il conto ad Alcaraz, come testimoniano i soli 50 minuti di partita .

Rapida sconfitta per Alcaraz/Raducanu

Ci si aspettava molto dal duo Alcaraz/Raducanu, invece la loro avventura allo US Open è durata meno di un'ora. La coppia è stata infatti battuta da Jessica Pegula e Jack Draper, numeri uno del seeding, con un severo 4-2 4-2 in 50 minuti. Alcaraz ha comunque regalato spettacolo, inventandosi uno splendido passante al di là del paletto, ma lui e Raducanu sono usciti di scena piuttosto rapidamente. È andata diversamente invece a Iga Swiatek, anche lei presente a bordo dell'aereo che ha portato Alcaraz da Cincinnati a New York. La polacca, vittoriosa in due set su Jasmine Paolini in finale in Ohio, è scesa in campo al fianco di Ruud addirittura alle 12 locali - circa 16 ore dopo la fine della finale di Cincinnati - e ha vinto due match. Grazie ai successi ai danni di Keys/Tiafoe e McNally/Musetti i due sono approdati in semifinale, alimentando il sogno di vincere il titolo.