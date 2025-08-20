Alcaraz e le fatiche di Cincinnati: con Raducanu dura solo 50 minuti nel doppio misto!

Fino agli ultimi giorni si era parlato di un possibile forfait di Carlos Alcaraz nel doppio misto allo US Open. Lo spagnolo era uno dei giocatori più attesi dato che avrebbe dovuto fare coppia con Emma Raducanu, tuttavia la programmazione faceva sorgere più di qualche dubbio sulla loro presenza. A tranquillizzare tutti ci ha pensato proprio il diretto interessato, intervenuto in conferenza stampa dopo la finale del Masters 1000 di Cincinnati, terminata dopo appena 23 minuti a causa del ritiro di Jannik Sinner. Carlos è quindi salito su un aereo in direzione New York e, poco più di 24 ore dopo il match in Ohio, è sceso in campo sull'Arthur Ashe Stadium. Peccato che non fosse al 100% e che le fatiche del torneo di Cincinnati si siano fatte sentire. Il corpo ha infatti presentato il conto ad Alcaraz, come testimoniano i soli 50 minuti di partita.
Rapida sconfitta per Alcaraz/Raducanu
Ci si aspettava molto dal duo Alcaraz/Raducanu, invece la loro avventura allo US Open è durata meno di un'ora. La coppia è stata infatti battuta da Jessica Pegula e Jack Draper, numeri uno del seeding, con un severo 4-2 4-2 in 50 minuti. Alcaraz ha comunque regalato spettacolo, inventandosi uno splendido passante al di là del paletto, ma lui e Raducanu sono usciti di scena piuttosto rapidamente. È andata diversamente invece a Iga Swiatek, anche lei presente a bordo dell'aereo che ha portato Alcaraz da Cincinnati a New York. La polacca, vittoriosa in due set su Jasmine Paolini in finale in Ohio, è scesa in campo al fianco di Ruud addirittura alle 12 locali - circa 16 ore dopo la fine della finale di Cincinnati - e ha vinto due match. Grazie ai successi ai danni di Keys/Tiafoe e McNally/Musetti i due sono approdati in semifinale, alimentando il sogno di vincere il titolo.