Jannik Sinner rassicura sulle sue condizioni di salute, dopo aver comunque battuto Felix Auger-Aliassime in semifinale agli Us Open , in quattro set (6-1 3-6 6-3 6-4, in tre ore e 19 minuti di gioco). Il numero uno al mondo ha fatto preoccupare tutti quando tra il secondo e il terzo ha chiesto una breve pausa di gioco per ricevere cure mediche, facendo avvicinare il suo fisioterapista mentre si indicava l'addome. Fortunatamente l'azzurro è riuscito poi a continuare la partita, seppur non al massimo della sua forma.

Sinner e il dolore all'addome agli Us Open

Jannik vola in finale a New York, dove domenica alle 20 ore italiane, troverà ancora una volta Carlos Alcaraz ad aspettarlo in un atto conclusivo di un grande Slam. Questa finale però vale non solo la vittoria del torneo ma soprattutto la vetta del ranking Atp: se lo spagnolo dovesse battere Sinner infatti lo scalzerebbe dalla prima posizione. Vista la posta in palio, la forma fisica di Jannik, che ora ha 24 ore per riposarsi e ricaricare le energie, deve essere la migliore possibile. "Con Auger-Aliassime ci siamo affrontati a Cincinnati ed è migliorato tantissimo nelle ultime settimane. È stata una partita durissima ma ottima, ho cercato di rispondere a più palle possibili. Ho avuto delle chance anche nel quarto set di chiuderla prima ma non ci sono riuscito. Nel secondo set ho sentito qualcosa dopo un servizio. La situazione è migliorata dopo l'intervento del fisioterapista e ho provato anche a servire un po' più veloce. Spero che il problema che ho avuto non sia nulla di serio, dopo sono riuscito a servire bene, quindi non ci sono scuse. Nulla di preoccupante", le parole, nelle interviste dopo il match, del fuoriclasse rassicurano tutti. È stato solo un fastidio superabile.