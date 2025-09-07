Fognini con Pennetta alla camera ardente per Giorgio Armani svela un retroscena sulla barba

C'erano anche Fabio Fognini e Flavia Pennetta a Milano alla camera ardente per Giorgio Armani. Oltre a essere un'eccellenza italiana, per i due ex tennisti il Re della moda ha rappresentato anche una figura importante con cui si sono interfacciati durante le coro carriere. Fognini è stato infatti testimonial 2019 delle linee Ea7 e underwear della maison. Un marchio creato nel 2004 e ispirato proprio dallo sport - in particolare dalla maglia numero 7 di Andriy Shevchenko, attaccante del Milan - e che è sbarcato anche nel mondo del tennis, ad esempio in qualità di Official Outfitter delle Nitto ATP Finals. "Ci è rimasta impressa una frase che lui disse: 'La moda passa ma la l'eleganza resta". Ed è per questo che la figura e la persona del signor Giorgio rimarranno per sempre" ha detto Pennetta.