Alcaraz subito in campo, Sinner si ferma: cosa succede adesso tra i due big

Archiviato lo US Open , il circuito ATP si sposta in Asia , dove proseguirà la stagione ma soprattutto la lotta tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz . La superficie rimane il cemento e gli uomini da battere restano sempre l'azzurro e lo spagnolo, che a New York hanno ribadito come ci sia un abisso tra loro e tutti gli altri giocatori. Dopo una breve pausa post US Open, entrambi prenderanno parte prima a un ATP 500 e poi al Masters 1000 di Shanghai (1-12 ottobre). Sullo sfondo la battaglia a distanza per il numero uno del mondo, destinata a infiammare il finale di stagione.

Sinner si ferma per due settimane

Saranno due le settimane in cui non giocherà tornei Jannik, che avrà modo di recuperare dalle fatiche newyorkesi e prepararsi al meglio per la trasferta in Oriente. Stesso calendario della scorsa stagione per l'azzurro, il cui ritorno in campo è previsto in occasione dell'ATP 500 di Pechino, evento in cui ha trionfato nel 2023 e raggiunto la finale nel 2024, venendo sconfitto proprio da Alcaraz. Il torneo comincerà di giovedì, il 25 settembre, e - come accaduto lo scorso anno - terminerà nello stesso giorno in cui scatterà un altro torneo in Cina. Si tratta del prestigioso Masters 1000 di Shanghai, che Sinner approccerà da campione in carica, ergo sarà chiamato a difendere il titolo e 1.000 punti.

Alcaraz torna subito in campo

Molto più fitto il calendario dello spagnolo, che prima di volare in Cina sarà impegnato a vestire la maglia del Team Europa in Laver Cup, in programma a San Francisco dal 19 al 21 settembre. A dir la verità Carlos figura anche tra i convocati della Spagna per la sfida di Coppa Davis contro la Danimarca a Marbella, ma appare improbabile che voli in Europa subito dopo lo US Open, peraltro per poi tornare indietro dopo pochi giorni. Non potrà esserci invece la rivincita con Sinner a Pechino perché quest'anno Alcaraz ha deciso di non difendere il titolo e giocare un altro ATP 500: quello di Tokyo, in Giappone. Infine, il murciano prenderà parte anche al torneo di Shanghai, dove nel 2025 si fermò ai quarti e dunque avrà l'opportunità di guadagnare punti preziosi su Jannik.

Sinner-Alcaraz, nuova possibile finale a Shanghai

Bisognerà attendere all'incirca un mese prima che i cammini di Sinner e Alcaraz tornino a incontrarsi. Esattamente come accaduto dopo il Roland Garros, quando l'azzurro volò ad Halle mentre lo spagnolo giocò - e vinse - il torneo del Queen's. In questo caso Jannik e Carlos saranno le prime teste di serie dei rispettivi tornei di Pechino e Tokyo e potranno tornare ad affrontarsi solo nell'eventuale finale del 1000 di Shanghai. Qualora ci riuscissero, sarebbe la sesta sfida consecutiva tra i due. Infine c'è la lotta per il numero uno al mondo, che a New York ha contribuito a impreziosire la finale, raddoppiando la posta in palio. Proprio la sconfitta in finale allo US Open ha messo fine al regno di Sinner, che dopo 65 settimane consecutive in vetta ha abdicato. Per l'azzurro non sarà facile effettuare il contro sorpasso ai danni di Alcaraz prima della fine dell'anno dato che dovrà difendere punti pesanti tra Shanghai e le ATP Finals di Torino.