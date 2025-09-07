Alcaraz vince e scavalca Sinner in classifica Atp: quanti punti di vantaggio ha il nuovo numero uno al mondo

Con la finale dello US Open si è conclusa, almeno per qualche settimana, la lotta per la prima posizione del ranking ATP, che tornerà ad infiammarsi a breve in Asia. A lasciare New York da nuovo numero uno al mondo è Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in finale Jannik Sinner e si è laureato campione del quarto e ultimo Slam stagionale. Si è materializzato dunque il tanto temuto sorpasso dello spagnolo, sicuramente agevolato dalla sospensione di tre mesi per Sinner ma allo stesso tempo più che meritato. Vanno anzi fatti soltanto i complimenti ad Alcaraz, che dopo la prematura sconfitta a Miami contro Goffin è stato perfetto, raggiungendo la finale in tutti e otto i tornei disputati da Montecarlo in poi. Niente da fare invece per Jannik, che dopo oltre un anno da numero uno deve cedere lo scettro.