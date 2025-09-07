Alcaraz vince e scavalca Sinner in classifica Atp: quanti punti di vantaggio ha il nuovo numero uno al mondo

Con la finale dello US Open si è conclusa, almeno per qualche settimana, la lotta per la prima posizione del ranking ATP, che tornerà ad infiammarsi a breve in Asia. A lasciare New York da nuovo numero uno al mondo è Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in finale Jannik Sinner e si è laureato campione del quarto e ultimo Slam stagionale. Si è materializzato dunque il tanto temuto sorpasso dello spagnolo, sicuramente agevolato dalla sospensione di tre mesi per Sinner ma allo stesso tempo più che meritato. Vanno anzi fatti soltanto i complimenti ad Alcaraz, che dopo la prematura sconfitta a Miami contro Goffin è stato perfetto, raggiungendo la finale in tutti e otto i tornei disputati da Montecarlo in poi. Niente da fare invece per Jannik, che dopo oltre un anno da numero uno deve cedere lo scettro.
Quanti punti di vantaggio ha Alcaraz
Il trionfo di Alcaraz ai danni di Sinner fa quindi sì che il comando del ranking lo prenda lo spagnolo. S'interrompe dopo 65 settimane consecutive il regno di Sinner, costretto ad abdicare dopo il ko in finale a New York. Ovviamente non è finita qui perché mancano ancora un paio di mesi al termine della stagione e l'azzurro proverà senz'altro a ricucire il gap. Tuttavia a essere favorito per chiudere il 2025 da numero uno è inevitabilmente Alcaraz, che ora può vantare ben 760 punti di vantaggio su Sinner. E potrà incrementare ulteriormente il gap negli imminenti tornei indoor dato che Jannik avrà da difendere il titolo prima nel Masters 1000 di Shanghai e poi alle ATP Finals di Torino.