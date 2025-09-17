Fedez insiste dopo la bufera su Sinner e Hitler: "Non mi interessa, non è un attacco". Poi la frecciata sulle tasse

"Non è una critica a Sinner, ma al fanatismo italiano. Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa... non lo seguo". Con queste parole Fedez, a La Zanzara, è intervenuto per chiarire (o almeno provarci) le sue intenzioni dopo la bufera scatenata dalle sue parole su Jannik, il cui accento è stato paragonato a Hitler, contenute nella strofa di una sua canzone. Fedez ha spiegato che il testo fa parte di una serie di barre che presenterà dal vivo nelle prossime date: il 19 e 20 settembre sarà al Forum di Assago a Milano. “È compito del rap analizzare l’attualità e quello che ci circonda. Questo è un piccolo verso che canterò”, ha dichiarato.