Bjk Italia-Ucraina diretta: segui live Paolini e le azzurre di tennis oggi

Dopo aver battuto la Cina con un netto 2-0, l'Italia sfida l'Ucraina nella semifinale di Billie Jean King Cup. A Shenzen la compagine di Tathiana Garbin si giocherà un posto nella finale del torneo, che potrebbe essere contro una tra USA e Gran Bretagna. Salvo sorprese sarà confermata la fiducia a Cocciaretto e Paolini per i singolari, con le coppia Errani-Paolini pronta nel caso del doppio decisivo. Si parte alle ore 11: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
12:06
Parte bene Cocciaretto nel secondo set
L'azzurra concede un solo punto e tiene la battuta, un buon inizio dopo un difficilissimo primo set.
12:00
Kostyuk vince il primo set per 6-1
Dopo 41 minuti di gioco Kostyuk si porta avanti vincendo il primo set per 6-1. Dopo quella di ieri contro la Cina, Cocciaretto è chiamata ad un'altra rimonta.
11:56
Cocciaretto non molla: ora 5-2
Primo set ormai nelle mani di Kostyuk, ma Cocciaretto non vuole mollare: evita un terzo break e si porta sul 5-2. Buoni segnali per il resto della partita.
11:47
Problema alla rete, si ferma il match
Problemi alla rete, match momentaneamente sospeso sul 15-0 per Cocciaretto.
11:43
Kostyuk a zero: ora 5-1 su Cocciaretto
Game lampo, servizio a zero per Kostyuk che conferma il break e vola sul 5-1. Cocciaretto in forte difficoltà.
11:40
Male Cocciaretto, Kostyuk scappa via: 4-1
L'ucraina tiene la battuta e poi trova il secondo break, approfittando anche dei tanti errori di Elisabetta Cocciaretto (due doppi falli in un game). Kostyuk in vantaggio sul 4-1, il primo set è saldamente tra le sue mani.
11:30
Primo game per Cocciaretto, ora 2-1 per Kostuk
L'azzurra evita il secondo break e si prende il suo primo game, portandosi sul 2-1.
11:27
Kostyuk conferma il break, ora 2-0 su Cocciaretto
Partita fortissimo Kostyuk, che conferma il break e si porta sul 2-0. Sfida durissima per Cocciaretto contro una grande avversaria.
11:24
Parte male Cocciaretto, è break Kostyuk
Primi punti per l'azzurra, ma Kostyuk manda il game ai vantaggi e riesce a togliergli la battuta: subito break nel primo game, inizio in salita per Cocciaretto.
11:18
Cocciaretto-Kostyuk, si parte!
Kostyuk vince il sorteggio e sceglie di ricevere, Cocciaretto alla battuta: si parte!
11:15
Inizia il riscaldamento in campo
Cocciaretto e Kostyuk in campo per il riscaldamento: tra poco si comincia!
11:05
L'Italia scende in campo
Ecco la squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin che scende in campo. Ora è il momento degli inni nazionali.
10:58
Ci siamo, Italia e Ucraina stanno arrivando in campo
L'attesa sta per finire: Italia e Ucraina stanno raggiungendo il campo, con Cocciaretto e Kostyuk pronte a cominciare.
10:44
Italia-Ucraina, si parte con Cocciaretto-Kostyuk
Nessuna sorpresa nel primo match della semifinale: si parte con la sfida tra le numero 2, Elisabetta Cocciaretto per l'Italia e Marta Kostyuk per l'Ucraina. I precedenti sorridono alla Kostyuk, numero 26 del mondo, che ha sempre battuto Cocciaretto in due match giocati (il più recente nel 2023 al Cina Open).
10:34
Italia, possibile finale contro una tra Usa e Gran Bretagna
Domani ci sarà la seconda semifinale tra USA e Gran Bretagna: le americane hanno piegato il Kazakistan solo al doppio decisivo (2-1), le britanniche hanno regolato il Giappone con un secco 2-0. La vincitrice sarà la seconda finalista, dopo quella decisa oggi tra Italia e Ucraina.
10:28
Italia-Ucraina, ecco le tre sfide in programma
Queste i tre match in programma per la semifinale tra Italia e Ucraina, con il doppio per risolvere un'eventuale situazione di 1-1.
1° Match (dalle ore 11): Cocciaretto-Kostyuk
2° Match (a seguire): Paolini-Svitolina
3° Match (a seguire, in caso di parità): Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok
10:20
Cocciaretto e Paolini da urlo: la vittoria dell'Italia sulla Cina
Ai quarti l'Italia di Thatiana Garbin ha battuto la Cina (in casa) per 2-0. Super Cocciaretto e Paolini, che hanno risolto la sfida con i loro due singolari. LEGGI QUI
10:10
BJK Cup, Italia-Ucraina trasmessa in chiaro
La semifinale delle azzurre sarà disponibile in chiaro: ecco come seguire tutte le sfide della giornata. LEGGI QUI
10:00
Italia-Ucraina, i precedenti
I precedenti fra le due nazionali sorridono alle azzurre con due vittorie a favore, arrivate entrambe nel primo turno del World Group dell’allora Fed Cup (2010 e 2012).
9:50
Italia, attenzione all'Ucraina: ecco chi sfiderà
Marta Kostyuk (n.26 Wta) ed Elina Svitolina (n.13 Wta) sono i pilastri della squadra di Ilya Marchenko, vittoriosa all’esordio per 2-0 sulla Spagna. A loro supporto ci sono le sorelle Kichenok, doppiste che in caso di necessità se la giocheranno alla pari contro Errani e Paolini.
9:45
Bjk Cup, l'Italia sfida l'Ucraina in semifinale
La prima semifinale della Billie Jean King Cup 2025 sarà quella tra Italia e Ucraina, che inizierà alle ore 11 italiane (ore 17 in Cina). Le azzurre di Tathiana Garbin si giocano un posto in finale per difendere il titolo conquistato la scorsa stagione.