Bjk Italia-Ucraina diretta: segui live Paolini e le azzurre di tennis oggi

Dopo aver battuto la Cina con un netto 2-0, l'Italia sfida l'Ucraina nella semifinale di Billie Jean King Cup . A Shenzen la compagine di Tathiana Garbin si giocherà un posto nella finale del torneo, che potrebbe essere contro una tra USA e Gran Bretagna. Salvo sorprese sarà confermata la fiducia a Cocciaretto e Paolini per i singolari, con le coppia Errani-Paolini pronta nel caso del doppio decisivo. Si parte alle ore 11: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

12:06

Parte bene Cocciaretto nel secondo set

L'azzurra concede un solo punto e tiene la battuta, un buon inizio dopo un difficilissimo primo set.

12:00

Kostyuk vince il primo set per 6-1

Dopo 41 minuti di gioco Kostyuk si porta avanti vincendo il primo set per 6-1. Dopo quella di ieri contro la Cina, Cocciaretto è chiamata ad un'altra rimonta.

11:56

Cocciaretto non molla: ora 5-2

Primo set ormai nelle mani di Kostyuk, ma Cocciaretto non vuole mollare: evita un terzo break e si porta sul 5-2. Buoni segnali per il resto della partita.

11:47

Problema alla rete, si ferma il match

Problemi alla rete, match momentaneamente sospeso sul 15-0 per Cocciaretto.

11:43

Kostyuk a zero: ora 5-1 su Cocciaretto

Game lampo, servizio a zero per Kostyuk che conferma il break e vola sul 5-1. Cocciaretto in forte difficoltà.

11:40

Male Cocciaretto, Kostyuk scappa via: 4-1

L'ucraina tiene la battuta e poi trova il secondo break, approfittando anche dei tanti errori di Elisabetta Cocciaretto (due doppi falli in un game). Kostyuk in vantaggio sul 4-1, il primo set è saldamente tra le sue mani.

11:30

Primo game per Cocciaretto, ora 2-1 per Kostuk

L'azzurra evita il secondo break e si prende il suo primo game, portandosi sul 2-1.

11:27

Kostyuk conferma il break, ora 2-0 su Cocciaretto

Partita fortissimo Kostyuk, che conferma il break e si porta sul 2-0. Sfida durissima per Cocciaretto contro una grande avversaria.

11:24

Parte male Cocciaretto, è break Kostyuk

Primi punti per l'azzurra, ma Kostyuk manda il game ai vantaggi e riesce a togliergli la battuta: subito break nel primo game, inizio in salita per Cocciaretto.

11:18

Cocciaretto-Kostyuk, si parte!

Kostyuk vince il sorteggio e sceglie di ricevere, Cocciaretto alla battuta: si parte!

11:15

Inizia il riscaldamento in campo

Cocciaretto e Kostyuk in campo per il riscaldamento: tra poco si comincia!

11:05

L'Italia scende in campo

Ecco la squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin che scende in campo. Ora è il momento degli inni nazionali.

10:58

Ci siamo, Italia e Ucraina stanno arrivando in campo

L'attesa sta per finire: Italia e Ucraina stanno raggiungendo il campo, con Cocciaretto e Kostyuk pronte a cominciare.

10:44

Italia-Ucraina, si parte con Cocciaretto-Kostyuk

Nessuna sorpresa nel primo match della semifinale: si parte con la sfida tra le numero 2, Elisabetta Cocciaretto per l'Italia e Marta Kostyuk per l'Ucraina. I precedenti sorridono alla Kostyuk, numero 26 del mondo, che ha sempre battuto Cocciaretto in due match giocati (il più recente nel 2023 al Cina Open).

10:34

Italia, possibile finale contro una tra Usa e Gran Bretagna

Domani ci sarà la seconda semifinale tra USA e Gran Bretagna: le americane hanno piegato il Kazakistan solo al doppio decisivo (2-1), le britanniche hanno regolato il Giappone con un secco 2-0. La vincitrice sarà la seconda finalista, dopo quella decisa oggi tra Italia e Ucraina.

10:28

Italia-Ucraina, ecco le tre sfide in programma

Queste i tre match in programma per la semifinale tra Italia e Ucraina, con il doppio per risolvere un'eventuale situazione di 1-1.

1° Match (dalle ore 11): Cocciaretto-Kostyuk

2° Match (a seguire): Paolini-Svitolina

3° Match (a seguire, in caso di parità): Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok

10:20

Cocciaretto e Paolini da urlo: la vittoria dell'Italia sulla Cina

Ai quarti l'Italia di Thatiana Garbin ha battuto la Cina (in casa) per 2-0. Super Cocciaretto e Paolini, che hanno risolto la sfida con i loro due singolari. LEGGI QUI

10:10

BJK Cup, Italia-Ucraina trasmessa in chiaro

La semifinale delle azzurre sarà disponibile in chiaro: ecco come seguire tutte le sfide della giornata. LEGGI QUI

10:00

Italia-Ucraina, i precedenti

I precedenti fra le due nazionali sorridono alle azzurre con due vittorie a favore, arrivate entrambe nel primo turno del World Group dell’allora Fed Cup (2010 e 2012).

9:50

Italia, attenzione all'Ucraina: ecco chi sfiderà

Marta Kostyuk (n.26 Wta) ed Elina Svitolina (n.13 Wta) sono i pilastri della squadra di Ilya Marchenko, vittoriosa all’esordio per 2-0 sulla Spagna. A loro supporto ci sono le sorelle Kichenok, doppiste che in caso di necessità se la giocheranno alla pari contro Errani e Paolini.

9:45

Bjk Cup, l'Italia sfida l'Ucraina in semifinale

La prima semifinale della Billie Jean King Cup 2025 sarà quella tra Italia e Ucraina, che inizierà alle ore 11 italiane (ore 17 in Cina). Le azzurre di Tathiana Garbin si giocano un posto in finale per difendere il titolo conquistato la scorsa stagione.

Shenzhen, Cina