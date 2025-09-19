Italia in finale di BJK Cup: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Non c'è due senza tre per l' Italia in Billie Jean King Cup . Terza finale consecutiva per la squadra di Tathiana Garbin, che prosegue la difesa del titolo a Shenzhen. Nei quarti erano bastati i due singolari per superare le padrone di casa della Cina 2-0, mentre in semifinale è stato necessario anche il doppio. L'Ucraina era partita bene grazie al successo di Marta Kostyuk ai danni di Elisabetta Cocciaretto, ma l'Italia ha potuto calare il proprio asso: Jasmine Paolini . Vittoriosa in rimonta ai danni di Elina Svitolina, poco dopo è tornata in campo per il doppio e, al fianco di Sara Errani, ha regalato il punto decisivo ai colori azzurri. Battute in due comodi set Kichenok/Kostyuk e finale centrata . Sconfitta dal Canada nel 2023 e vittoriosa ai danni della Slovacchia nel 2024, l'Italia si gode la terza finale di fila e punta a confermarsi sul gradino più alto del podio.

Italia, quando si gioca la finale

La finale della Billie Jean King Cup, con l'Italia protagonista, è in programma domenica 21 settembre alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, a partire dalle ore 11:00.

Italia, prossima avversaria

Ad attendere le azzurre nell'atto conclusivo della competizione ci sarà la vincente del confronto Stati Uniti-Gran Bretagna. La semifinale dalla quale uscirà la rivale delle azzurre è prevista per sabato 20 settembre alle ore 11. Usa che partiranno favoriti potendo vantare due singolariste del calibro di Jessica Pegula ed Emma Navarro, oltre alla numero uno al mondo in doppio: Taylor Townsend. Guai però a dare per spacciate le britanniche, che non sono approdate fino in semifinale per casualità. Qualunque sia l'avversaria, l'Italia se la giocherà. Favorevole il bilancio delle finali di BJK Cup per le azzurre: 5 vittorie (2006, 2009, 2010, 2013 e 2024) e 2 sconfitte (2007 e 2023).

Italia, chi gioca singolare e doppio

La certezza si chiama Jasmine Paolini, che senza ombra di dubbio verrà schierata sia per il secondo singolare che per l'eventuale doppio al fianco di Sara Errani. Per quanto riguarda il primo singolare, è probabile che capitan Garbin scelga la strada della continuità e si affidi a Elisabetta Cocciaretto, schierata già contro Cina e Ucraina. Preziosa però la presenza di un'altra giocatrice solida come Lucia Bronzetti, che rappresenta un'importante arma per cogliere eventualmente di sorpresa la squadra avversaria.

Italia in finale, dove vederla in tv

Tutte le partite di Billie Jean King Cup sono trasmesse in diretta tv, in chiaro e gratuitamente, su SuperTennis. Garantita anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTenniX