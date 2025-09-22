Atp Tokyo, sorteggiato il tabellone: gli avversari di Alcaraz e Berrettini

Entra nel vivo la stagione sul cemento in Asia, con i migliori tennisti del circuito ATP pronti a fare il loro esordio tra Cina e Giappone, in attesa del Masters 1000 di Shanghai. Dopo i tornei di Hangzhou e Chengdu, il grande tennis internazionale sbarca nelle due capitali: Pechino e Tokyo. In Cina sarà protagonista Jannik Sinner, mentre in Giappone l'uomo da battere è Carlos Alcaraz, fresco di sorpasso ai danni del rivale in vetta al ranking. Se Sinner è già arrivato da qualche giorno a destinazione, lo spagnolo è invece atteso da un lungo viaggio internazionale. Nell'utimo weekend ha infatti indossato la maglia del Team Europe in occasione della Laver Cup, persa a San Francisco (Usa) contro il Team World. Proprio nella mattinata di lunedì è stato sorteggiato il tabellone principale dell'ATP 500 di Tokyo, che oltre ad Alcaraz vedrà ai nastri di partenza due italiani: Luciano Darderi e Matteo Berrettini.