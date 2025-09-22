Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Atp Tokyo, sorteggiato il tabellone: gli avversari di Alcaraz e Berrettini

Il numero uno al mondo guida il seeding dell'evento in Giappone (cemento): al via anche Matteo, che rappresenterà l'Italia insieme a Luciano Darderi
3 min

Entra nel vivo la stagione sul cemento in Asia, con i migliori tennisti del circuito ATP pronti a fare il loro esordio tra Cina e Giappone, in attesa del Masters 1000 di Shanghai. Dopo i tornei di Hangzhou e Chengdu, il grande tennis internazionale sbarca nelle due capitali: Pechino e Tokyo. In Cina sarà protagonista Jannik Sinner, mentre in Giappone l'uomo da battere è Carlos Alcaraz, fresco di sorpasso ai danni del rivale in vetta al ranking. Se Sinner è già arrivato da qualche giorno a destinazione, lo spagnolo è invece atteso da un lungo viaggio internazionale. Nell'utimo weekend ha infatti indossato la maglia del Team Europe in occasione della Laver Cup, persa a San Francisco (Usa) contro il Team World. Proprio nella mattinata di lunedì è stato sorteggiato il tabellone principale dell'ATP 500 di Tokyo, che oltre ad Alcaraz vedrà ai nastri di partenza due italiani: Luciano Darderi e Matteo Berrettini.

Atp Tokyo: il tabellone principale

Ha pescato bene Carlos Alcaraz, accreditato della prima testa di serie, che al debutto se la vedrà contro l'argentino Sebastian Baez, avversario poco temibile sul veloce. Al secondo turno affronterà uno tra Bergs e Tabilo, mentre nei quarti potrebbe trovare Frances Tiafoe, ottava forza del seeding. Figura nella parte alta del tabellone anche Matteo Berrettini, il quale è stato sorteggiato contro lo spagnolo Jaume Munar. Un debutto non impossibile, ma molto dipenderà dalle condizioni dell'azzurro, rientrato la scorsa settimana ad Hangzhou dopo circa tre mesi di stop. In caso di vittoria, Berrettini troverebbe probabilmente Casper Ruud (opposto alla wild card Shintaro Mochizuki). Infine, dall'altro lato del main draw (presidiato da Taylor Fritz e Holger Rune) figura Luciano Darderi. Il suo primo avversario sarà il beniamino di casa Yoshihito Nishioka, mai affrontato in carriera. Nell'eventuale secondo turno, invece, per lui uno tra Ugo Humbert e Jenson Brooksby.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Panatta, frecciatina ai rivali di Sinner e AlcarazCobolli e la battuta su Federer in tribuna