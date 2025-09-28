Musetti-Tien, quarti Atp 500 Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti 2, Francia 0. Dopo il successo contro Giovanni Mpetshi Perricard al debutto nell' ATP 500 di Pechino , l'azzurro si è ripetuto ai danni di Adrian Mannarino, battendolo con un doppio 6-3 e qualificandosi per i quarti di finale . Una vittoria particolarmente convincente da parte del carrarino, che non ha corso rischi e si è imposto con autorevolezza. Al prossimo turno se la vedrà contro lo statunitense Learner Tien , vittorioso all'esordio su Francisco Cerundolo e capace di ripetersi contro Flavio Cobolli, impedendo così il derby azzurro. Non si prospetta un match agevole per Musetti, che però si è riscattato dopo la delusione di Chengdu - sconfitto in finale da Tabilo - e sembra più motivato che mai. D'altronde qualificarsi per le ATP Finals di Torino è un obiettivo alla portata e Lorenzo vuole conquistare più punti possibili per staccare il pass quanto prima.

Musetti-Tien, data e orario del match

Il match tra Lorenzo Musetti e Learner Tien, valido per i quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino, è in programma lunedì 29 settembre con orario e campo ancora da definire.

Musetti-Tien, i precedenti

Non ci sono confronti diretti tra Lorenzo Musetti e Learner Tien. Quella di Pechino sarà dunque una sfida inedita.

Dove vedere il match di Musetti in tv

Il match di quarti di finale di Lorenzo Musetti sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 31.320

SECONDO TURNO – $ 58.735

QUARTI DI FINALE – $ 110.030

SEMIFINALE – $ 215.360

FINALE – $ 404.105

VINCITORE – $ 751.075