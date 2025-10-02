Paolini-Anisimova diretta Wta Pechino: segui la sfida di oggi LIVE

Tutto pronto per il quarto di finale tra Jasmine Paolini e Amanda Anisimova al Wta 1000 di Pechino. La numero uno azzurra (attualmente ottava nel ranking) sfida la statunitense di origini russe, che si trova in quarta posizione nella classifica mondiale. Dopo aver battuto Sevastova, Kenin e Bouzkova, Paolini si gioca un posto in semifinale . Segui la sfida in diretta.

12:46

Paolini non molla: 5-4 per Anisimova

L'azzurra tiene la battuta e tiene vivo per ora il primo set. Anisimova dal servizio può chiudere: serve un break per Paolini.

12:43

Paolini spreca due palle break

L'azzurra si procura due palle del controbreak, che vengono però annullate da Anisimova che poi tiene il servizio: ora 5-3 per l'americana.

12:37

Break Anisimova, Paolini deve recuperare

Si rompe finalmente l'equilibrio del match ed è in favore di Anisimova, che centra tre vincenti di fila e si guadagna la prima palla break del match, sfruttandola subito con successo: è break, il primo del match, e l'americana va avanti. Ora Paolini dovrà rimontare per restare nel set.

12:33

Anisimova torna in parità: 3-3

Non si rompe l'equilibrio: l'americana tiene la battuta e si va sul 3-3.

12:28

Paolini a quindici: 3-2

A quindici Paolini, che tiene il servizio e torna avanti. Match molto equilibrato fin qui, ancora senza nessuna possibilità per un break.

12:25

Si torna in parità: 2-2

Partita molto rapida, con pochi scambi fin qui. Anisimova lascia Paolini a quindici e ritorna in parità.

12:21

Paolini si difende: 2-1

L'americana è aggressiva in questa fase, ma le sue risposte portano spesso ad errori. Paolini ringrazia e tiene il servizio: ora nuova chance per portarsi avanti.

12:17

Paolini ci prova: ora 1-1

L'azzurra si porta sul 30-30, ma poi è la statunitense a chiudere tenendo la battuta. Situazione di parità.

12:15

Paolini parte bene: subito 1-0

Errore col dritto nel primo punto, poi l'azzurra si ricompone e tiene il servizio con pochi problemi. Paolini avanti, battuta ad Anisimova.

12:11

Si parte! Paolini subito al servizio

Inizia la sfida: Paolini al servizio, Anisimova in risposta.

12:02

Ci siamo, Paolini e Anisimova in campo

Applausi del pubblico per l'ingresso in campo di Jasmine Paolini e Amanda Anisimova. Ora il sorteggio e il classico riscaldamento pre-partita.

11:45

Paolini-Anisimova, un quarto d'ora al match

Mancano solo quindici minuti all'inizio della sfida sul Campo Centrale, già gremito di tifosi.

11:35

Wta Pechino, Gauff attende la vincente tra Paolini-Anisimova

Si conosce già il nome della possibile sfidante per Jasmine Paolini in semifinale: si tratta di Coco Gauff, che ha battuto la tedesca Eva Lys in due set poco fa. L'americana attende la vincitrice della sfida tra l'azzurra e Anisimova.

11:25

Super Paolini: la vittoria contro Bouzkova agli ottavi

Super Paolini: la vittoria contro Bouzkova agli ottavi

Per raggiungere i quarti di finale, l'azzurra ha battuto Marie Bouzkova in due set.

11:11

Paolini-Anisimova, orario e come vederla in tv e streaming

Paolini-Anisimova, orario e come vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni sul quarto di finale tra Paolini e Anisimova: orario e come vederla in tv o streaming.

11:08

Paolini-Anisimova, un solo precedente molto lontano

L'unica sfida tra Paolini e Anisimova risale al 2021, al primo turno del Wta 125 di Parma sulla terra rossa dove la statunitense si impose con un netto 6-1, 6-2. Si tratta, però, di ben quattro anni fa: entrambe sono cresciute notevolmente, arrivando nelle posizioni più alte del ranking mondiale.

11:00

Wta Pechino, Paolini sfida Anisimova ai quarti di finale

