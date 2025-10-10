Paolini demolisce Iga Swiatek, la frase urlata a rete che fa ridere Sara Errani

Nei sei precedenti contro Iga Swiatek, Jasmine Paolini aveva sempre perso, vincendo al massimo un set. Nel quarto di finale del WTA 1000 di Wuhan ha però cambiato completamente le carte in tavola, travolgendo l'avversaria con un severo 6-1 6-2 in 65 minuti di gioco e proseguendo il suo cammino in Cina. Per Paolini si tratta dell'ennesimo risultato di spessore in una stagione molto positiva, ma soprattutto di un trionfo estremamente prezioso in ottica WTA Finals. La tennista azzurra ha infatti guadagnato ulteriore terreno su Elena Rybakina, sua diretta concorrente, e in semifinale contro Coco Gauff avrà l'occasione di incrementare ulteriormente il gap. Jasmine non sembra però minimamente accusare la pressione, anzi è apparsa distesa e rilassata per tutto il match. La frase pronunciata dopo la vittoria, poi, l'ha confermato.