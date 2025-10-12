Vacherot, la favola è compiuta: e adesso? Dal numero 204 alla top 50, ecco la nuova posizione nella classifica Atp

Partito dalle qualificazioni, Valentin Vacherot ha vinto la bellezza di nove match e si è laureato campione del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista monegasco ha completato un torneo da sogno battendo in finale il cugino Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6 6-3 6-3: così facendo è diventato il primo monegasco a conquistare un titolo ATP e il giocatore col ranking più basso a vincere un Masters 1000. Grazie a questo risultato, Vacherot ha incassato una cifra pari a quasi il doppio rispetto a quanto guadagnato nell'arco di tutta la carriera, ma soprattutto ha fatto un clamoroso balzo in classifica, regalandosi il debutto in top 50. Inoltre si è assicurato con ogni probabilità di non dover giocare le qualificazioni dei tornei ATP per almeno un anno.
Quante posizioni ha guadagnato Vacherot
A inizio torneo il tennista monegasco occupava la piazza n. 204 nel ranking ATP, che non gli aveva neppure permesso di entrare direttamente nelle qualificazioni. Dopo una serie di forfait, però, Vacherot era riuscito a prendere parte al tabellone cadetto e poi a qualificarsi per il main draw, gettando così le basi per la splendida favola che si è consumata nell'arco delle due settimane. Grazie ai 1.020 punti conquistati in classifica, Valentin si è garantito un incredibile salto in avanti: le posizioni guadagnate sono ben 164 e gli permetteranno di salire al numero 40. Nella Race invece è addirittura n. 31.