Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Vacherot, la favola è compiuta: e adesso? Dal numero 204 alla top 50, ecco la nuova posizione nella classifica Atp

Il trionfo nel Masters 1000 di Shanghai permetterà al tennista monegasco di fare un incredibile balzo nel ranking: oltre 100 le piazze guadagnate
2 min

Partito dalle qualificazioni, Valentin Vacherot ha vinto la bellezza di nove match e si è laureato campione del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista monegasco ha completato un torneo da sogno battendo in finale il cugino Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6 6-3 6-3: così facendo è diventato il primo monegasco a conquistare un titolo ATP e il giocatore col ranking più basso a vincere un Masters 1000. Grazie a questo risultato, Vacherot ha incassato una cifra pari a quasi il doppio rispetto a quanto guadagnato nell'arco di tutta la carriera, ma soprattutto ha fatto un clamoroso balzo in classifica, regalandosi il debutto in top 50. Inoltre si è assicurato con ogni probabilità di non dover giocare le qualificazioni dei tornei ATP per almeno un anno.

Quante posizioni ha guadagnato Vacherot

A inizio torneo il tennista monegasco occupava la piazza n. 204 nel ranking ATP, che non gli aveva neppure permesso di entrare direttamente nelle qualificazioni. Dopo una serie di forfait, però, Vacherot era riuscito a prendere parte al tabellone cadetto e poi a qualificarsi per il main draw, gettando così le basi per la splendida favola che si è consumata nell'arco delle due settimane. Grazie ai 1.020 punti conquistati in classifica, Valentin si è garantito un incredibile salto in avanti: le posizioni guadagnate sono ben 164 e gli permetteranno di salire al numero 40. Nella Race invece è addirittura n. 31.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Vacherot scoppia a piangere dopo la vittoriaVacherot e il gesto da campione verso Djokovic