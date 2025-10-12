Vacherot, la favola è compiuta: e adesso? Dal numero 204 alla top 50, ecco la nuova posizione nella classifica Atp

Partito dalle qualificazioni, Valentin Vacherot ha vinto la bellezza di nove match e si è laureato campione del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista monegasco ha completato un torneo da sogno battendo in finale il cugino Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6 6-3 6-3: così facendo è diventato il primo monegasco a conquistare un titolo ATP e il giocatore col ranking più basso a vincere un Masters 1000. Grazie a questo risultato, Vacherot ha incassato una cifra pari a quasi il doppio rispetto a quanto guadagnato nell'arco di tutta la carriera, ma soprattutto ha fatto un clamoroso balzo in classifica, regalandosi il debutto in top 50. Inoltre si è assicurato con ogni probabilità di non dover giocare le qualificazioni dei tornei ATP per almeno un anno.