Calendario e tabellone Six Kings Slam: quando Sinner può incontrare Alcaraz

Gli occhi del mondo del tennis saranno puntati sull'Arabia Saudita nei prossimi giorni: da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre andrà infatti in scena a Riyad il Six Kings Slam. Anche se si tratta di un torneo di esibizione, che quindi non mette in palio punti per il ranking ATP, l'interesse è alto perché al via ci sono i tennisti più forti al mondo. Inoltre gli incentivi a fare bene non mancheranno visto l'elevato montepremi. Sarà Jannik Sinner a presentarsi come campione in carica, tuttavia non mancheranno gli avversari pronti a contendergli il titolo, su tutti Carlos Alcaraz, che lo scorso anno fu sconfitto in finale e vorrà prendersi la rivincita. Per il tennista azzurro, reduce dal ritiro nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, si tratterà inoltre di un discreto test in vista dell'ATP 500 di Vienna.
Six Kings Slam: il calendario e il tabellone
Ai nastri di partenza del torneo d'esibizione in Arabia Saudita ci saranno sei giocatori. Di conseguenza a due di loro è stato riservato un bye - e partiranno direttamente in semifinale - mentre gli altri quattro disputeranno i quarti di finale. Ad essere esonerati da un turno sono stati Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, mentre Jannik Sinner sarà costretto a giocare un match in più. Poco male perché se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, giocatore che sta vivendo un periodo della carriera complicato e non sembra in grado di poter impensierire Sinner allo stato attuale. L'altro incontro metterà invece di fronte Alexander Zverev e Taylor Fritz. Per quanto riguarda invece le date, i due match di quarti di finale (Sinner-Tsitsipas e Zverev-Fritz) andranno in scena mercoledì 15 ottobre, mentre le due semifinali si disputeranno nella giornata di giovedì 16. Poi 24 ore di pausa, quindi il gran finale sabato 18: la sfida per il 3° e 4° posto farà da antipasto a quella per il titolo.
Quando Sinner potrà incontrare Alcaraz
Sinner e Alcaraz potranno affrontarsi solo in un'eventuale finale. Lo spagnolo figura infatti nella parte alta del tabellone e attende uno tra Zverev e Fritz. Dall'altro lato del draw c'è invece Jannik, che in caso di vittoria contro Tsitsipas sfiderebbe Novak Djokovic. Nonostante a Shanghai uno abbia dato forfait e l'altro si sia ritirato, al momento quella tra i due sembra essere la finale più probabile. Qualora si concretizzasse questo scenario, sarebbe il secondo 'Sincaraz' consecutivo a Riyad - nel 2024 vinse Sinner in tre set - e il primo confronto tra i numeri uno e due del ranking ATP dalla finale dello US Open, conquistata dallo spagnolo.