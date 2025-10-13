Calendario e tabellone Six Kings Slam: quando Sinner può incontrare Alcaraz

Gli occhi del mondo del tennis saranno puntati sull' Arabia Saudita nei prossimi giorni: da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre andrà infatti in scena a Riyad il Six Kings Slam . Anche se si tratta di un torneo di esibizione, che quindi non mette in palio punti per il ranking ATP, l'interesse è alto perché al via ci sono i tennisti più forti al mondo. Inoltre gli incentivi a fare bene non mancheranno visto l' elevato montepremi . Sarà Jannik Sinner a presentarsi come campione in carica, tuttavia non mancheranno gli avversari pronti a contendergli il titolo, su tutti Carlos Alcaraz , che lo scorso anno fu sconfitto in finale e vorrà prendersi la rivincita. Per il tennista azzurro, reduce dal ritiro nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai , si tratterà inoltre di un discreto test in vista dell'ATP 500 di Vienna.

Six Kings Slam: il calendario e il tabellone

Ai nastri di partenza del torneo d'esibizione in Arabia Saudita ci saranno sei giocatori. Di conseguenza a due di loro è stato riservato un bye - e partiranno direttamente in semifinale - mentre gli altri quattro disputeranno i quarti di finale. Ad essere esonerati da un turno sono stati Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, mentre Jannik Sinner sarà costretto a giocare un match in più. Poco male perché se la vedrà contro il greco Stefanos Tsitsipas, giocatore che sta vivendo un periodo della carriera complicato e non sembra in grado di poter impensierire Sinner allo stato attuale. L'altro incontro metterà invece di fronte Alexander Zverev e Taylor Fritz. Per quanto riguarda invece le date, i due match di quarti di finale (Sinner-Tsitsipas e Zverev-Fritz) andranno in scena mercoledì 15 ottobre, mentre le due semifinali si disputeranno nella giornata di giovedì 16. Poi 24 ore di pausa, quindi il gran finale sabato 18: la sfida per il 3° e 4° posto farà da antipasto a quella per il titolo.

Quando Sinner potrà incontrare Alcaraz

Sinner e Alcaraz potranno affrontarsi solo in un'eventuale finale. Lo spagnolo figura infatti nella parte alta del tabellone e attende uno tra Zverev e Fritz. Dall'altro lato del draw c'è invece Jannik, che in caso di vittoria contro Tsitsipas sfiderebbe Novak Djokovic. Nonostante a Shanghai uno abbia dato forfait e l'altro si sia ritirato, al momento quella tra i due sembra essere la finale più probabile. Qualora si concretizzasse questo scenario, sarebbe il secondo 'Sincaraz' consecutivo a Riyad - nel 2024 vinse Sinner in tre set - e il primo confronto tra i numeri uno e due del ranking ATP dalla finale dello US Open, conquistata dallo spagnolo.