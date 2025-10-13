Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere in tv Sinner al Six Kings Slam: c'è solo una possibilità

In occasione della seconda edizione del ricco torneo d'esibizione in Arabia Saudita, c'è una novità che riguarda i diritti: ecco chi trasmetterà l'evento
2 min

È cominciata con un'accoglienza da emiro l'avventura in Arabia Saudita di Jannik Sinner, sbarcato a Riyad per difendere il titolo nel Six Kings Slam. Campione dodici mesi fa - nella prima edizione dell'evento -, quando superò nell'atto conclusivo Carlos Alcaraz, il tennista azzurro andrà a caccia del bis. Dovrà però fare i conti con una concorrenza non da poco, composta dallo stesso Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. C'è grande attesa per vedere Sinner in campo, specialmente dopo il ritiro che lo ha costretto a chiudere anzitempo il suo Masters 1000 di Shanghai. Jannik ha approfittato di questi giorni di pausa per ricaricare le batterie a Montecarlo ed è carico per il finale di stagione, in cui sarà ai nastri di partenza dei tornei di Vienna, Parigi e le ATP Finals di Torino.

Dove vedere in tv il Six Kings Slam con Sinner

C'è un'importante novità che riguarda i diritti televisivi del ricco torneo d'esibizione di Riyad. Rispetto allo scorso anno - quando fu visibile su Sky Sport e in chiaro su SuperTennis -, per assistere alla competizione con Jannik Sinner - in programma dal 15 al 18 ottobre 2025 - c'è una sola possibilità: sottoscrivere un abbonamento a Netflix. Ad aggiudicarsi i diritti è stata infatti la piattaforma streaming, che trasmetterà l'evento in esclusiva sui propri canali. Ovviamente per chi è già abbonato alla piattaforma, il torneo sarà visibile senza alcun costo aggiuntivo. Di conseguenza, non è prevista alcuna diretta televisiva in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

