Dove vedere in tv Sinner al Six Kings Slam: c'è solo una possibilità

È cominciata con un'accoglienza da emiro l'avventura in Arabia Saudita di Jannik Sinner, sbarcato a Riyad per difendere il titolo nel Six Kings Slam. Campione dodici mesi fa - nella prima edizione dell'evento -, quando superò nell'atto conclusivo Carlos Alcaraz, il tennista azzurro andrà a caccia del bis. Dovrà però fare i conti con una concorrenza non da poco, composta dallo stesso Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas. C'è grande attesa per vedere Sinner in campo, specialmente dopo il ritiro che lo ha costretto a chiudere anzitempo il suo Masters 1000 di Shanghai. Jannik ha approfittato di questi giorni di pausa per ricaricare le batterie a Montecarlo ed è carico per il finale di stagione, in cui sarà ai nastri di partenza dei tornei di Vienna, Parigi e le ATP Finals di Torino.