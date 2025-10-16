Six Kings Slam, montepremi pazzesco: quanto ha guadagnato Tsitsipas per i 75 minuti contro Sinner

Non sarà stata una serata memorabile sul campo per Tsitsipas, ma il suo conto in banca non sembra risentirne. Al Six Kings Slam, il tennista greco è stato sconfitto senza appello da Sinner con un netto 6-2, 6-3 in appena 75 minuti di gioco. Una prestazione, tra l’altro condizionata dai soliti problemi fisici, che lo ha visto chinare la testa di fronte al numero due al mondo, ma che in fondo non ha scalfito il sorriso di Tsitsipas, grazie a un assegno da capogiro incassato sulla stessa scia di Zverev.