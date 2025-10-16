Six Kings Slam, montepremi pazzesco: quanto ha guadagnato Tsitsipas per i 75 minuti contro Sinner
Non sarà stata una serata memorabile sul campo per Tsitsipas, ma il suo conto in banca non sembra risentirne. Al Six Kings Slam, il tennista greco è stato sconfitto senza appello da Sinner con un netto 6-2, 6-3 in appena 75 minuti di gioco. Una prestazione, tra l’altro condizionata dai soliti problemi fisici, che lo ha visto chinare la testa di fronte al numero due al mondo, ma che in fondo non ha scalfito il sorriso di Tsitsipas, grazie a un assegno da capogiro incassato sulla stessa scia di Zverev.
Tsitsipas, gettone da record al Six Kings Slam
L’organizzazione del torneo saudita ha messo sul piatto un premio di partecipazione da 1,5 milioni di dollari (circa 1,29 milioni di euro) per il solo fatto di presentarsi in campo. Traduzione: ogni minuto passato a rincorrere le fucilate di Sinner ha fruttato a Tsitsipas la bellezza di 17.200 euro. Una cifra che rende la sconfitta decisamente più sopportabile, trasformando il match in una sorta di esibizione redditizia per il greco, apparso più come un bersaglio dorato che come un avversario all’altezza di Jannik.