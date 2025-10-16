Sonego-Humbert, quarti Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Per la terza volta in stagione, Lorenzo Sonego ha raggiunto un quarto di finale a livello ATP. Lo ha fatto sul cemento indoor di Stoccolma, in Svezia, conquistando due belle vittorie in due set ai danni di Arthur Fery e Aleksandar Kovacevic. L'asticella però adesso si alza perché il piemontese trova sulla sua strada la quarta forza del seeding, il francese Ugo Humbert. Una vittoria significherebbe doppio per Sonego dato che gli permetterebbe anche di vendicare il connazionale e amico Matteo Berrettini, sconfitto in due parziali proprio da Humbert. Non si prospetta un match agevole per Lorenzo, il quale potrà comunque giocarsi le sue carte e pensare di fare ancora strada nel torneo di Stoccolma.
Sonego-Humbert, orario e quando si gioca
La sfida di quarti di finale dell'Atp 250 di Stoccolma tra Sonego e Humbert è in programma venerdì 17 ottobre come primo match sul Center Court alle ore 12:00.
I precedenti tra Sonego e Humbert
Humbert è avanti 5-3 nei confronti diretti e ha vinto quattro delle ultime cinque sfide. Nei due precedenti datati 2025, è sempre stato Humbert a prevalere in due set: prima a Marsiglia (6-4 6-4) e poi a Eastbourne (7-5 6-4).
Dove vedere il match in tv
L'incontro di Lorenzo Sonego sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Stoccolma, il montepremi
PRIMO TURNO – € 7.580
SECONDO TURNO – € 12.405
QUARTI DI FINALE – € 21.365
SEMIFINALE – € 36.870
FINALE – € 62.720
VINCITORE – € 107.490