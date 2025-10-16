Sonego-Humbert, quarti Atp 250 Stoccolma: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la terza volta in stagione, Lorenzo Sonego ha raggiunto un quarto di finale a livello ATP. Lo ha fatto sul cemento indoor di Stoccolma , in Svezia, conquistando due belle vittorie in due set ai danni di Arthur Fery e Aleksandar Kovacevic. L'asticella però adesso si alza perché il piemontese trova sulla sua strada la quarta forza del seeding, il francese Ugo Humbert . Una vittoria significherebbe doppio per Sonego dato che gli permetterebbe anche di vendicare il connazionale e amico Matteo Berrettini , sconfitto in due parziali proprio da Humbert. Non si prospetta un match agevole per Lorenzo, il quale potrà comunque giocarsi le sue carte e pensare di fare ancora strada nel torneo di Stoccolma.

Sonego-Humbert, orario e quando si gioca

La sfida di quarti di finale dell'Atp 250 di Stoccolma tra Sonego e Humbert è in programma venerdì 17 ottobre come primo match sul Center Court alle ore 12:00.

I precedenti tra Sonego e Humbert

Humbert è avanti 5-3 nei confronti diretti e ha vinto quattro delle ultime cinque sfide. Nei due precedenti datati 2025, è sempre stato Humbert a prevalere in due set: prima a Marsiglia (6-4 6-4) e poi a Eastbourne (7-5 6-4).

Dove vedere il match in tv

L'incontro di Lorenzo Sonego sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Stoccolma, il montepremi

PRIMO TURNO – € 7.580

SECONDO TURNO – € 12.405

QUARTI DI FINALE – € 21.365

SEMIFINALE – € 36.870

FINALE – € 62.720

VINCITORE – € 107.490