Berrettini-Humbert diretta Atp Stoccolma: segui il tennis oggi LIVE

Matteo Berrettini ci riprova, dopo il calvario degli infortuni ed un ritorno in campo non entusiasmante in Asia, il tennista romano cerca continuità, fisica, di prestazioni e di risultati nell' Atp 250 di Stoccolma . Scivolato al numero 61 del Ranking, attanagliato dai dubbi per una condizione fisica mai al top, Berrettini ha però iniziato bene il torneo scandinavo, superando per due set a zero il qualificato Zeppieri nel derby tricolore del primo turno. Ora la sfida con il francese Ugo Humbert , che vale l'accesso ai quarti di finale. Segui la diretta del match sul sito del Corriere dello Sport Stadio .

15:27

Berrettini e Humbert accomunati da un particolare...

C'è un dettaglio poco gradevole che accomuna il 2025 di Berretini e Humbert: entrambi hanno vissuto una stagione tormentata a causa dei ripetuti infortuni, che non hanno mai consentito di raggiungere il top della forma. Il francese ha avuto un unico acuto, con la semifinale sull'erba di Eastburne, poi una sequela di problemi, proprio come il collega romano.

15:14

In palio per Berrettini un altro derby

La sfida con Humebrt, valida per il secondo turno, è una sorta di ottavo di finale, che vale l'accesso ai quarti, dove il vincente troverà Sonego. Il torinese ha superato in due set l'americano Kovacevic (7-6, 6-1) e per il romano potrebbe profilarsi un altro derby tricolore, dopo quello vinto con Zeppieri al debutto a Stoccolma.

15:03

Berrettini avanti negli scontri diretti

Quello di questo pomeriggio a Stoccolma sarà il quinto confronto diretto tra Berrettini e Humbert. I precedenti sorridono al romano, che è in vantaggio per 3-1 sul transalpino.

14:50

Atp Stoccolma, Berrettini sfida Humbert: in palio i quarti

Torna in campo Matteo Berrettini, che dopo aver superato Zeppieri nel derby del primo turno, sfida il francese Humbert per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. Si gioca sul campo centrale del Regio Tennis Club di Stoccolma.

Kungliga Lawntennisklubben, Stoccolma