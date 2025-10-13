Berrettini "ufficializza" sui social la nuova fidanzata: chi è Vanessa Bellini

Mancava solamente la conferma ufficiale dei due diretti interessati e, tramite i rispettivi profili social, è arrivata: Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono fidanzati. I due erano stati paparazzati al mare insieme la scorsa estate e di fatto c'erano ormai pochi dubbi sul fatto che fossero una coppia. Addirittura la sorella di lei aveva confermato la relazione in un'intervista al settimanale DiPiù Tv. Berrettini e la sua ragazza avevano però voluto proteggere la propria privacy senza mai uscire allo scoperto. L'hanno fatto solo a distanza di mesi attraverso i loro account Instagram. Matteo ha pubblicato un video del compleanno di lei, in cui spegneva le candeline. Vanessa Bellini ha invece postato una foto molto più eloquente, vale a dire un selfie scattato da Berrettini - molto sorridente - in ascensore. E se il tennista romano si è limitato a scrivere "September was good", la ragazza ha invece scelto una descrizione più profonda: "Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!"