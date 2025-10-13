Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Berrettini "ufficializza" sui social la nuova fidanzata: chi è Vanessa Bellini

Un selfie in ascensore e un video del compleanno hanno fugato ogni dubbio: Matteo è uscito allo scoperto con la sua dolce metà
Vanessa Bellini è la nuova fidanzata di Matteo Berrettini: ballerina ad Amici e sul palco con Elodie e Rose Villaine
3 min

Mancava solamente la conferma ufficiale dei due diretti interessati e, tramite i rispettivi profili social, è arrivata: Matteo Berrettini e Vanessa Bellini sono fidanzati. I due erano stati paparazzati al mare insieme la scorsa estate e di fatto c'erano ormai pochi dubbi sul fatto che fossero una coppia. Addirittura la sorella di lei aveva confermato la relazione in un'intervista al settimanale DiPiù Tv. Berrettini e la sua ragazza avevano però voluto proteggere la propria privacy senza mai uscire allo scoperto. L'hanno fatto solo a distanza di mesi attraverso i loro account Instagram. Matteo ha pubblicato un video del compleanno di lei, in cui spegneva le candeline. Vanessa Bellini ha invece postato una foto molto più eloquente, vale a dire un selfie scattato da Berrettini - molto sorridente - in ascensore. E se il tennista romano si è limitato a scrivere "September was good", la ragazza ha invece scelto una descrizione più profonda: "Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!"

Chi è Vanessa Bellini

Vanessa Bellina ha 22 anni - è nata nel 2003 - ed è una ballerina professionista. Ai più è conosciuta per la sua partecipazione ad Amici nel 2022. A prenderla in squadra era stata Emmanuel Lo, tuttavia la sua avventura si era conclusa già a gennaio. Poco male dato che è si è fatta conoscere al grande pubblico e negli anni seguenti è arrivata a collaborare con artisti musicali del calibro di Gué Pequeno, Rose Villain ed Elodie. Inoltre ha accompagnato nel suo tour Marracash e, proprio in occasione di uno dei concerti - quello di Torino, a metà giugno -, ha conosciuto Berrettini. Tra i due è scattata subito la scintilla, al punto che la ragazza poco dopo ha presentato Berrettini ai suoi genitori, portandolo a Novara. Molto attiva sui social, vanta 22.600 followers sul suo profilo Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Berrettini

