Musetti-Mpetshi Perricard diretta Atp Bruxelles: segui la sfida dei quarti. Tennis oggi LIVE

BRUXELLES (BELGIO) - È il giorno di Lorenzo Musetti ai quarti di finale dell'Atp 250 di Bruxelles . Il tennista carrarino, n.8 del mondo e prima testa di serie del tabellone, sfida il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37 del ranking e quinto favorito del seeding): in palio il pass per la semifinale . Un match fondamentale per il futuro a breve termine di Lorenzo, impegnato anche nel testa a testa a distanza con il canadese Felix Auger-Aliassime per la qualificazione alle Atp Finals di Torino . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

15:20

Musetti-Mpetshi Perricard, i precedenti

Il tennista carrarino è imbattuto nei confronti diretti contro il francese: 4-0 il bilancio in suo favore, con i successi divisi equamente per stagione. Nel 2024 Lorenzo ha trionfato sull'erba di Stoccarda e Wimbledon, mentre nel 2025 si è imposto sul cemento dello US Open e di Pechino.

15:10

Atp Bruxelles, Musetti-Mpetshi Perricard in tv e streaming

L'incontro tra l'azzurro e il francese sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento. La sfida sarà inoltre visibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

15:00

Atp Bruxelles, Musetti-Mpetshi Perricard: quando e a che ora si gioca

La partita tra l'azzurro e il francese, valida per i quarti di finale del torneo 250 di Bruxelles, è in programma oggi (venerdì 17 ottobre), sul Campo Centrale della 'ING Arena' come terzo match di giornata dopo la sfida di doppio Matos/Melo-Harrison-King e quella del singolare maschile tra il ceco Jiri Lehecka e l'altro francese in gara, Benjamin Bonzi. L'inizio dell'incontro è in programma non prima delle ore 16.

Campo Centrale, ING Arena (Bruxelles)