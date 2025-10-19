Rune, il brutto infortunio fa arrabbiare Draper: “Stiamo spingendo i nostri corpi…”. E Fritz: “Mai visto così…”

" Gli infortuni capitano... stiamo spingendo i nostri corpi a fare cose che non dovrebbero fare nello sport d'élite ". Inizia così il post su X di Jack Draper , che poche ore dopo l' infortunio subito da Holger Rune nella semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma ha voluto esprimere il suo pensiero sui social. Quello del danese, che molto probabilmente ha riportato la rottura del tendine d'Achille e dovrà osservare un lungo stop, è un destino purtroppo comune ai tennisti (e agli sportivi di alto livello in generale), spesso alle prese con dei problemi fisici. Il giovane britannico ha poi aggiunto: "Abbiamo così tanti giovani incredibili nel circuito in questo momento e sono orgoglioso di farne parte. Tuttavia, il tour e il calendario devono adattarsi se qualcuno di noi vuole raggiungere una certa longevità... "

La risposta di Fritz e le reazioni social

Un pensiero condiviso da Taylor Fritz, che ha risposto al post scrivendo "Facts" ("Fatti"), come a voler dire che quanto esposto da Draper corrispondesse alla verità. L'americano ha poi provato a dare una sua spiegazione a quanto sta accadendo: "Si vedono più infortuni e burnout che mai perché le palle, i campi e le condizioni sono rallentati molto, rendendo la routine settimanale ancora più impegnativa a livello fisico e dura per il corpo". Come già affermato in passato da altri big come Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, sembra dunque essere diffusa la convinzione che si giochi troppo e che il calendario sia eccessivamente fitto. Eppure questi pensieri di Draper e Fritz non hanno minimamente convinto i fan, i quali hanno invece ricordato come entrambi avessero accettato di giocare il Six Kings Slam, esibizione in Arabia Saudita (Draper si è poi dovuto cancellare per infortunio), andando così a ingolfare ulteriormente il proprio calendario. "Vi lamentate tutti, ma quando si tratta di giocare partite di esibizione, improvvisamente nessuno si lamenta più..." recita il commento con più like.