Dramma Rune, confermata rottura tendine d'Achille: l'operazione e i tempi di recupero, quando potrà tornare

La notizia che tutto il mondo del tennis temeva purtroppo è arrivata: Holger Rune ha riportato la rottura del tendine d'Achille . Avevano lasciato spazio a pochi dubbi le lacrime del tennista danese, che in occasione della semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma contro Ugo Humbert si era subito reso conto della gravità della situazione. Sul punteggio di 6-4 2-2 40-40 ha sentito uno schiocco all'altezza del tendine e non ha potuto proseguire l'incontro. Ha quindi lasciato il campo zoppicando , accompagnato dal fisioterapista, mentre i membri del suo team faticavano a trattenere le lacrime, consapevoli che non si trattasse di un problema fisico come gli altri. Un indizio sull'entità dell'infortunio l'aveva già dato Aneke Rune, mamma del ventiduenne di Gentofte, confermando ai media danesi il probabile interessamento del tendine d'Achille. A fare ulteriore chiarezza ci ha pensato Holger con un post sui social.

Il messaggio di Rune

"Ci vorrà un po' di tempo prima di poter tornare in campo. È dura. Ho avuto così tanta gioia in campo a Stoccolma ed è insopportabile pensare che non sentirò questa energia per un po' di tempo". Inizia così il post che Holger Rune ha pubblicato sui suoi canali social. Il danese ha poi aggiunto: "Il mio tendine d'Achille è completamente rotto sulla parte prossimale. Questo significa che devo operarmi già la prossima settimana e poi inizierò la riabilitazione. Grazie per tutto il vostro supporto ora e sempre. Senza di voi niente sarebbe lo stesso. Ci vediamo al più presto". Tanti i messaggi di solidarietà nei commenti, anche da parte dei colleghi. Al momento è ancora presto per stabilire i tempi di recupero, ma per un infortunio del genere solitamente ci vogliono almeno 6 mesi. Non è però scontato che al ritorno in campo il giocatore ritrovi subito le migliori sensazioni. Salvo sorprese, ci vorrà probabilmente il 2027 per rivedere la miglior versione di Rune.