Holger Rune si è operato al tendine d'Achille: il messagio ai fan dal letto d'ospedale

Holger Rune è tornato a sorridere, seppur da un letto d'ospedale. Dopo le lacrime in campo nell'ATP 250 di Stoccolma, quando durante la semifinale contro Ugo Humbert aveva sentito uno schiocco al tendine d'Achille, il tennista danese è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Non appena è stata confermata la rottura del tendine d'Achille, il ventiduenne di Gentofte si è sottoposto a un'operazione chirurgica. Ora è atteso da una lunga guarigione, seguita poi dalla riabilitazione prima di ritornare in campo, indicativamente non prima di sei mesi. Non ci sono dubbi che si tratti di un momento molto difficile per Rune, il quale dopo una serie di stagioni in orbita top 10 sarà costretto a ripartire di fatto da zero - seppur con qualche agevolazione come ad esempio il ranking protetto.