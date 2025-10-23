L'Arabia Saudita ospiterà un Masters 1000 dal 2028: tutti i dettagli

Un Masters 1000 in Arabia Saudita è realtà. L'ATP e SURJ Sports Investments, una società del fondo PIF, hanno annunciato l'avvento di un decimo torneo '1000', che a partire dal 2028 entrerà a far parte del circuito maschile. L'ufficialità è arrivata tramite un post sui social e una foto che immortala Andrea Gaudenzi, ex tennista italiano e attuale presidente dell'ATP, e Danny Townsend, CEO di SURJ Sports Investments, intenti a firmare il contratto. Dopo oltre trent'anni con nove Masters 1000 in programma, il circuito ATP tocca la doppia cifra e aggiunge l'Arabia Saudita ai già esistenti Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canada (a rotazione Toronto e Montreal), Cincinnati, Shanghai e Parigi.