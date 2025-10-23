L'Arabia Saudita ospiterà un Masters 1000 dal 2028: tutti i dettagli
Un Masters 1000 in Arabia Saudita è realtà. L'ATP e SURJ Sports Investments, una società del fondo PIF, hanno annunciato l'avvento di un decimo torneo '1000', che a partire dal 2028 entrerà a far parte del circuito maschile. L'ufficialità è arrivata tramite un post sui social e una foto che immortala Andrea Gaudenzi, ex tennista italiano e attuale presidente dell'ATP, e Danny Townsend, CEO di SURJ Sports Investments, intenti a firmare il contratto. Dopo oltre trent'anni con nove Masters 1000 in programma, il circuito ATP tocca la doppia cifra e aggiunge l'Arabia Saudita ai già esistenti Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canada (a rotazione Toronto e Montreal), Cincinnati, Shanghai e Parigi.
Masters 1000 in Arabia Saudita: tutti i dettagli
Non è stata ancora resa nota la città in cui si disputerà il torneo né la data. Tuttavia è molto probabile che l'evento vada in scena nel mese di febbraio, poche settimane dopo l'Australian Open. La data alternativa sarebbe gennaio - prima dell'Happy Slam - ma in quel caso si rischierebbe di dover apportare molte più modifiche al calendario. Il nuovo Masters 1000 in Arabia Saudita non sarà obbligatorio - vale a dire che i giocatori, come succede con Montecarlo, potranno decidere di saltarlo senza ricevere automaticamente uno 0 in classifica - e prevede un tabellone a 56 giocatori. Le prime 8 teste di serie beneficeranno dunque di un bye al primo turno, esattamente come già accade a Montecarlo o Parigi. Infine, il format non sarà quello dei nuovi Masters 1000, spalmati su dodici giorni, bensì quello classico: durata di una settimana con la finale prevista di domenica.